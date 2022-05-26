https://arabic.sputniknews.com/20220526/اليمن-انفجار-قنبلة-في-سوق-شعبي-بعدن-يوقع-33-قتيلا-وجريحا-1062727755.html
اليمن... انفجار قنبلة في سوق شعبي بعدن يوقع 5 قتلى و28 جريحا
اليمن... انفجار قنبلة في سوق شعبي بعدن يوقع 5 قتلى و28 جريحا
سقط 33 شخصا بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بانفجار حدث في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:38+0000
2022-05-26T12:38+0000
2022-05-26T12:39+0000
أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101469/03/1014690325_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_d0d6bcfcd4fe594f96299db2c1a493f2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن قنبلة يدوية انفجرت في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان شمالي عدن لحظة ازدحامه بالمتسوقين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 28 آخرين.وذكر أن عدداً من الجرحى إصاباتهم بليغة وجرى نقلهم إلى مستشفى "أطباء بلا حدود".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/اليمن-مسيرة-حاشدة-في-تعز-للمطالبة-بفتح-المعابر-وإنهاء-القيود-على-التنقل-1062689287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101469/03/1014690325_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_de537c7fc1ac684f50740c05753cca4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
اليمن... انفجار قنبلة في سوق شعبي بعدن يوقع 5 قتلى و28 جريحا
12:38 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
سقط 33 شخصا بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بانفجار حدث في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن قنبلة يدوية انفجرت في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان شمالي عدن لحظة ازدحامه بالمتسوقين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة 28 آخرين.
وذكر أن عدداً من الجرحى إصاباتهم بليغة وجرى نقلهم إلى مستشفى "أطباء بلا حدود".
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن
منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.