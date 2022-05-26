https://arabic.sputniknews.com/20220526/برهان-جديد-على-عدم-انسحاب-روسيا--من-الأراضي-المحررة-في-أوكرانيا-1062713313.html
برهان جديد على عدم انسحاب روسيا من الأراضي المحررة في أوكرانيا
برهان جديد على عدم انسحاب روسيا من الأراضي المحررة في أوكرانيا
أعلن نائب روسي عن برهان جديد على أن روسيا لن تنسحب من الأراضي التي تم ويتم تحريرها من سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:15+0000
2022-05-26T07:15+0000
2022-05-26T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما بشأن تسهيل حصول السكان في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الأوكرانيتين على الجنسية الروسية. وقال ميخائيل شيريميت، عضو الدوما (مجلس النواب الروسي) في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تسهيل إجراءات نيل الجنسية الروسية قرار مهم ومنصف يهدف إلى توفير الحماية للمواطنين المقيمين في الأراضي المحررة...وتخلص السكان في اثنتين من مقاطعات الجنوب الأوكراني من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية تهدف إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
برهان جديد على عدم انسحاب روسيا من الأراضي المحررة في أوكرانيا
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أعلن نائب روسي عن برهان جديد على أن روسيا لن تنسحب من الأراضي التي تم ويتم تحريرها من سيطرة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما بشأن تسهيل حصول السكان في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الأوكرانيتين على الجنسية الروسية. وقال
ميخائيل شيريميت، عضو الدوما (مجلس النواب الروسي) في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن تسهيل إجراءات نيل الجنسية الروسية قرار مهم ومنصف يهدف إلى توفير الحماية للمواطنين المقيمين في الأراضي المحررة...
إنه برهان جديد على أن روسيا لن ترحل ولن تترك الناس في الأراضي المحررة بلا حماية.
وتخلص السكان في اثنتين من مقاطعات الجنوب الأوكراني من التبعية لنظام كييف بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية تهدف إلى حماية السكان جنوب شرقي أوكرانيا من اعتداءات تقوم بها قوات نظام كييف.