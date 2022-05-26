https://arabic.sputniknews.com/20220526/بريطانيا-تفرض-ضريبة-25-على-شركات-الطاقة-لمعالجة-الأزمة-الناتجة-عن-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1062732554.html

بريطانيا تفرض ضريبة 25% على شركات الطاقة لمعالجة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا

بريطانيا تفرض ضريبة 25% على شركات الطاقة لمعالجة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا

أكدت السلطات البريطانية أنها ستفرض ضريبة مكاسب غير مسبوقة بنسبة 25% على شركات النفط والغاز. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T14:13+0000

2022-05-26T14:13+0000

2022-05-26T14:13+0000

بريطانيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن حكومة بوريس جونسون سوف تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح شركات النفط والغاز، خاضعة للضغوط المتزايدة لدعم البريطانيين الذين يواجهون ضغطًا قياسيًا على مستويات المعيشة.من جهته، قال وزير الخزانة ريشي سوناك في مجلس النواب إن ضريبة الـ25% على شركات الطاقة ستجمع نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لتمويل منح لمرة واحدة بقيمة 650 جنيهًا إسترلينيًا لأكثر من 8 ملايين من أفقر الأسر في المملكة المتحدة.ووفقا لبيان صادرعنها أوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن فرض تلك الضريبة بنسبة 25% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز يأتي كجزء من الإجراءات لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.وتسعى الضريبة الجديدة إلى تعويض جزئي عن النفقات الحكومية على إجراءات دعم الأسرة وسط الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا.وقال البيان: "لدينا مسؤولية جماعية لمساعدة أولئك الذين يدفعون أعلى سعر مقابل التضخم المرتفع الذي نواجهه".وتم اقتراح ضريبة الأرباح المفاجئة على منتجي النفط والغاز في البداية من قبل كونغرس نقابات العمال في المملكة المتحدة بهدف جمع الأموال لميزانية الطوارئ، والتي من شأنها مساعدة "العائلات اليائسة" والبريطانيين وسط ارتفاع التضخم.حزب العمل، بدوره، انتقد بشدة إحجام السلطات عن التصرف بشكل حاسم في مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.

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بريطانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا