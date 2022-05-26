https://arabic.sputniknews.com/20220526/بريطانيا-تفرض-ضريبة-25-على-شركات-الطاقة-لمعالجة-الأزمة-الناتجة-عن-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1062732554.html
بريطانيا تفرض ضريبة 25% على شركات الطاقة لمعالجة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا
بريطانيا تفرض ضريبة 25% على شركات الطاقة لمعالجة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا
أكدت السلطات البريطانية أنها ستفرض ضريبة مكاسب غير مسبوقة بنسبة 25% على شركات النفط والغاز. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:13+0000
2022-05-26T14:13+0000
2022-05-26T14:13+0000
بريطانيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن حكومة بوريس جونسون سوف تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح شركات النفط والغاز، خاضعة للضغوط المتزايدة لدعم البريطانيين الذين يواجهون ضغطًا قياسيًا على مستويات المعيشة.من جهته، قال وزير الخزانة ريشي سوناك في مجلس النواب إن ضريبة الـ25% على شركات الطاقة ستجمع نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لتمويل منح لمرة واحدة بقيمة 650 جنيهًا إسترلينيًا لأكثر من 8 ملايين من أفقر الأسر في المملكة المتحدة.ووفقا لبيان صادرعنها أوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن فرض تلك الضريبة بنسبة 25% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز يأتي كجزء من الإجراءات لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.وتسعى الضريبة الجديدة إلى تعويض جزئي عن النفقات الحكومية على إجراءات دعم الأسرة وسط الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا.وقال البيان: "لدينا مسؤولية جماعية لمساعدة أولئك الذين يدفعون أعلى سعر مقابل التضخم المرتفع الذي نواجهه".وتم اقتراح ضريبة الأرباح المفاجئة على منتجي النفط والغاز في البداية من قبل كونغرس نقابات العمال في المملكة المتحدة بهدف جمع الأموال لميزانية الطوارئ، والتي من شأنها مساعدة "العائلات اليائسة" والبريطانيين وسط ارتفاع التضخم.حزب العمل، بدوره، انتقد بشدة إحجام السلطات عن التصرف بشكل حاسم في مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.
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https://arabic.sputniknews.com/20220516/أسعار-وقود-الديزل-تسجل-مستوى-قياسيا-مرتفعا-في-بريطانيا-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1062297479.html
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بريطانيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا
بريطانيا تفرض ضريبة 25% على شركات الطاقة لمعالجة الأزمة الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا
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أكدت السلطات البريطانية أنها ستفرض ضريبة مكاسب غير مسبوقة بنسبة 25% على شركات النفط والغاز.
ووفقا لوكالة بلومبرغ
، فإن حكومة بوريس جونسون سوف تفرض ضريبة غير متوقعة على أرباح شركات النفط والغاز، خاضعة للضغوط المتزايدة لدعم البريطانيين الذين يواجهون ضغطًا قياسيًا على مستويات المعيشة.
من جهته، قال وزير الخزانة ريشي سوناك في مجلس النواب إن ضريبة الـ25% على شركات الطاقة ستجمع نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) لتمويل منح لمرة واحدة بقيمة 650 جنيهًا إسترلينيًا لأكثر من 8 ملايين من أفقر الأسر في المملكة المتحدة.
ولم يستبعد سوناك تطبيق ضريبة مماثلة على مولدات الطاقة، لكنه تحدث عن وجوب القيام بالمزيد من العمل بشأن هذه الفكرة.
ووفقا لبيان صادرعنها أوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن فرض تلك الضريبة بنسبة 25% على الأرباح الفائضة من شركات النفط والغاز يأتي كجزء من الإجراءات لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
وقال البيان: "للمساعدة في دفع تكاليف الدعم الإضافي - الذي يرفع إجمالي تكاليف المعيشة الحكومية المباشرة لدعم 37 مليار جنيه إسترليني، سيتم تقديم ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 25% على أرباح الطاقة لشركات النفط والغاز، مما يعكس أرباحها غير العادية".
وتسعى الضريبة الجديدة إلى تعويض جزئي عن النفقات الحكومية على إجراءات دعم الأسرة وسط الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال البيان: "لدينا مسؤولية جماعية لمساعدة أولئك الذين يدفعون أعلى سعر مقابل التضخم المرتفع الذي نواجهه".
وأضاف البيان أنه يستلزم أيضًا بدل استثمار بنسبة 80% لتحقيق التوازن في نهج حكومة المملكة المتحدة، وتمكين دعم الأسر وتشجيع الاستثمار.
وتم اقتراح ضريبة الأرباح المفاجئة على منتجي النفط والغاز في البداية من قبل كونغرس نقابات العمال في المملكة المتحدة بهدف جمع الأموال لميزانية الطوارئ، والتي من شأنها مساعدة "العائلات اليائسة" والبريطانيين وسط ارتفاع التضخم.
وقد أثارت هذه القضية شرخًا في حكومة المملكة المتحدة، حيث عارض المحافظون بشدة المبادرة بسبب الأضرار المحتملة للاستثمارات وبيئة الأعمال.
حزب العمل، بدوره، انتقد بشدة إحجام السلطات عن التصرف بشكل حاسم في مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.