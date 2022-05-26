https://arabic.sputniknews.com/20220526/بعد-تصريحات-وزير-الخارجية-ما-إمكانية-توصل-السعودية-وإيران-لتفاهمات-قريبة؟-1062741731.html

بعد تصريحات وزير الخارجية... ما إمكانية توصل السعودية وإيران لتفاهمات قريبة؟

بعد تصريحات وزير الخارجية... ما إمكانية توصل السعودية وإيران لتفاهمات قريبة؟

في خضم المفاوضات القائمة لرأب الصدع بين إيران والمملكة العربية السعودية، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن هناك تقدما وصفه بأنه "غير كاف" في... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T17:31+0000

2022-05-26T17:31+0000

2022-05-26T17:31+0000

السعودية

إيران

تقارير سبوتنيك

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وأوضح بن فرحان، في جلسة بعنوان (نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط) ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي: "في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيادينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران بأن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع".وتابع: "لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر"، مضيفا: "نحن في حوار وأحرزنا تقدما لكنه ليس كافيا"، كما حث بن فرحان إيران على "أن تدخل في الحقبة التي ستشهد تغييرا مميزا".وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي: "إذا وصلنا إلى اتفاق نووي جيد سيكون أمرا جيدا".أهداف سعودية وإيرانيةاعتبر يحيى التليدي، المحلل السياسي السعودي، أن الحوار مع إيران هو السبيل الوحيد للوصول إلى تفاهمات قوية وتعزيز الأمن في الخليج العربي والمنطقة، ولكن إيران لا تأخذ المعنى الحقيقي من المفاوضات، وتتخذها ملهاة لإضاعة الوقت والتلاعب بالسياسات بدلا من إظهار حسن نيتها، وهذا ما دفع وزير الخارجية السعودي لاعتبار أنه لا يوجد تقدم كاف في المباحثات المشتركة بين البلدين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الإيرانيون يريدون من السعوديين مساعدتهم في فك خناق الحصار الاقتصادي الذي يعانون منه، والذي كان بسبب سياساتهم التوسعية والعدوانية، دون أن يقدموا مشاريع عمل جدية تعطي إشارات عن رغبة في إحلال السلام، وكبح جماح التشكيلات المسلحة الموالية لإيران سواء في اليمن أو العراق أو لبنان.وتابع: "تريد إيران أن تعقّد جهود إحلال السلام في اليمن، من أجل انتزاع مكاسب في ملفات أخرى هي موضوع حوار مع السعودية، فطهران تعتبر أنها حققت اختراقات راسخة في الإقليم لن تعود عنها، ولن تعرّضها للخطر. من هنا ثمة من يعتقد أن الحوار مع إيران هو مضيعة للوقت، خصوصاً أن الاستراتيجية الإيرانية لم تتغير قيد أنملة".وأكد أن مع احتمال التوقيع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، رغم العقبات التي لا تزال تعترضه، ترى الرياض فائدة في إبقاء قنوات التواصل مع إيران، حتى لو لم تأت بنتائج سريعة، فالتواصل يبقى حتى لو استمر الصراع، فإذا كانت نتيجة الحوار في بغداد تبريد بعض ملفات الصراع هنا أو هناك، ومنع تفاقم ملفات ساخنة في أمكنة أخرى، فحوار بغداد يبقى ذا معنى وفائدة ولو بحدود.تفاهم قريببدوره اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي بشأن المفاوضات القائمة بين الرياض وطهران منذ فترة طويلة، إيجابية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعقد السعودية وإيران آملا كبيرًا بحصول انفراجة قريبة في المحادثات بين السعودية وإيران تنعكس على مجمل ملفات المنطقة، مؤكدًا أن تصريحات الوزير السعودي تصب في هذا السياق.وأكد أنه من المتوقع أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات بين وزراء الخارجية في بغداد، وإذا ما حصل ذلك فهذا يعني خروج الخلافات من الموضوعات الأمنية إلى مباحثات سياسية لحل الخلافات والتوصل إلى صيغة تفاهم بين الجانبين.ويرى ابشناس أن صيغة التفاهم هذه سوف تؤدي إلى التعاون بين إيران والسعودية لحل الأزمات المستعصية في المنطقة، أبرزها الأزمة اليمنية و السورية وحتى مساعدة اللبنانيين والعراقيين للتوصل إلى صيغة تفاهم مع بعضهم البعض وحتى التعاون في أزمات مختلفة تخص البلدان الإسلامية مثل أفغانستان.وبدأت إيران، الأربعاء الماضي، مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن حقل الدرة، الذي أعلنت الدولتين الخليجيتين مؤخرا عزمهما تطويره.وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية، إن "وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة بالحقل"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "الكويت والسعودية تريدان بحث موضوع غاز الدرة كفريق واحد مع إيران لأن الموارد في الحقل مصلحة مشتركة بيننا".وقال الأمير عبد العزيز، خلال كلمته بجلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز والمقام في مملكة البحرين: "نمضي قدما فيما يتعلق بهذا الحقل، أصدرنا بيانا مشتركا نحث فيه إيران على الحضور إلى طاولة المفاوضات إذا كانت تزعم أن لها حصة في الحقل وهو ما يظل زعما".وأضاف أن "السعودية والكويت ترغبان في العمل معا كفريق في أي مفاوضات لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد"، مشيرا إلى أن "تحول السعودية إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا سيتيح مليون برميل يوميا من النفط للتصدير".وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت إن "السعودية والكويت، اتفقتا على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه"، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.وأعلنت الحكومة الإيرانية، بعدها بأيام، البدء في عمليات الحفر قريبا في حقل آرش/الدرة المشترك مع السعودية والكويت، والذي أعلنت الأخيرة قبل أيام أنها ستبدأ العمل على الاستخراج من الحقل دون التفاوض مع إيران.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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https://arabic.sputniknews.com/20220518/إيران-تعلن-التفاوض-مع-السعودية-والكويت-لحل-أزمة-حقل-الدرة-1062388868.html

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