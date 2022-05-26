https://arabic.sputniknews.com/20220526/بعد-زيارته-إلى-واشنطن-تصريحات-الملك-الأردني-تثير-الجدل-1062727341.html
بعد زيارته إلى واشنطن تصريحات الملك الأردني تثير الجدل
بعد زيارته إلى واشنطن تصريحات الملك الأردني تثير الجدل
يستمر الجدل حول خفايا ونتائج زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، سواء بالنسبة للأردن، القضية الفلسطينية، سوريا وللمنطقة بشكل عام. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:36+0000
2022-05-26T12:36+0000
2022-05-26T12:36+0000
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ما وراء الحدث
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بعد زيارته لواشنطن تصريحات الملك الأردني تثير الجدل
بعد زيارته لواشنطن تصريحات الملك الأردني تثير الجدل
اختلفت تقييمات تصريحات الملك الأردني تحديداً لجهة تحذيره من "تصعيد محتمل على الحدود مع سوريا، وأن الفراغ الذي ستتركه روسيا ستملؤه إيران ووكلاؤها"، مشيراً إلى أن "الوجود الروسي في جنوب سوريا مصدر للتهدئة"، هذه التصريحات جاءت في وقت شدد فيه البيت الأبيض في بيان له على "الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، الشريك الأمني الرئيس والحليف للولايات المتحدة".المنسق العام لأنصار الفكر الجماهيري في الوطن العربي، محمد العامر، في حديثه لـ"سبوتنيك" قال: إنمن جانبه المحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، قال إنبدوره بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأمريكية، عضو الحزب الجمهوري قال إنالتفاصيل في التسجيل الصوتي...
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نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نواف إبراهيم
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg
راديو, ما وراء الحدث, аудио
بعد زيارته إلى واشنطن تصريحات الملك الأردني تثير الجدل
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يستمر الجدل حول خفايا ونتائج زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن، سواء بالنسبة للأردن، القضية الفلسطينية، سوريا وللمنطقة بشكل عام.
اختلفت تقييمات تصريحات الملك الأردني تحديداً لجهة تحذيره من "تصعيد محتمل على الحدود مع سوريا، وأن الفراغ الذي ستتركه روسيا ستملؤه إيران ووكلاؤها"، مشيراً إلى أن "الوجود الروسي في جنوب سوريا مصدر للتهدئة"، هذه التصريحات جاءت في وقت شدد فيه البيت الأبيض في بيان له على "الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن، الشريك الأمني الرئيس والحليف للولايات المتحدة".
المنسق العام لأنصار الفكر الجماهيري في الوطن العربي، محمد العامر، في حديثه لـ"سبوتنيك
" قال: إن
"واقع الأمر يقول أن الأردن ضمن مناطق النفوذ الحيوي الأمريكي بعد انهيار الإمبراطورية البريطانية، وبالتالي العلاقة بين البلدين تاريخية، بالحقيقة هناك أزمات تضغط على الأردن وبالتالي يحتاج إلى إسناد ودعم الولايات المتحدة على كافة الصعد، خاصة أمام إدارة الكيان الصهيوني ظهره لجلالة الملك في قضية الوصاية الهاشمية، لا يوجد أي ضاغط على الكيان الصهيوني إلا الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ذهب جلالة الملك ليصحح تاريخ مسار العلاقة التاريخية مع القدس والمقدسات، جميعنا نعي أن الكيان الصهيوني أقام دولته على أساس فكرة توراتية مزورة مفادها أن دولته من النيل إلى الفرات، أيضاً لا يمكن أن ننكر أن الأردن يمر بأزمة مركبة ويحتاج الدعم في ظل جفاف العلاقات العربية الداعمة للأردن، لذا ذهب جلالته إلى أمريكا للبحث عن حلول لهذا الواقع على المستويين الاقتصادي والسياسي".
من جانبه المحلل السياسي والاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، قال إن
"إطلاق هذه التصريحات بهذا التوقيت ومن واشنطن يذكرنا بتصريحات العاهل الأردني منذ بدايات الأزمات الإقليمية عندما ذكر مصطلح "الهلال الشيعي"، المنطقة الجنوبية فيها تمازج ديموغرافي وجغرافي بين البلدين وهي المنطقة التي انطلقت منها شرارة الأولى للأزمة والحرب الإرهابية في سوريا، كان يجب أن يكون هناك تعاوناً أمنياً مع الأردن لضبط الحدود، لكن ما شهدناه هو أن غرفة قيادات العمليات "الموك" كانت موجودة بالأردن، القيادة السورية إعتادت على عدم الرد المباشر على تصريحات إعلامية، نحن نتعامل بإيجابية مع أي تغيير في المواقف العربية يقود إلى فهم عميق وحقيقي للواقع السوري والتعاون المشترك، ونرى أن سوريا تقوم حالياً بتعاون واضح ومهم جداً مع العديد من الدول العربية وبالتالي نعير الإهتمام إلى السياسة الحقيقة العميقة وليس فقط إلى التصريحات الإعلامية".
بدوره بشار جرار، متحدث ومدرب غير متفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة – الخارجية الأمريكية، عضو الحزب الجمهوري قال إن
"هناك شفافية تامة في التعامل مع الزيارات الملكية في العموم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه علاقة انتقلت منذ سنين من مرحلة الصداقة إلى الشراكة والتحالف، فهناك العديد من الملفات ذات الإهتمام المشترك ليس بالصورة التقليدية التي يشار إليها في الإعلام العربي عموماً، ولكن هي بالفعل موضع اهتمام مشترك وعمل مشترك في المقدمة ملف محاربة الإرهاب، يليه القضايا المتعلقة باستقرار ونماء الشرق الأوسط والإندماج الإقتصادي، برنامج الزيارة شمل جميع محاور الزيارة الأولى يعني أنها ليست زيارة مجاملة وأنها تنحصر في لقاء القمة بين الزعيمين لأنه ألتقى أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومع قائد المنطقة الوسطى في تامبا فلوريدا، وحديثه للصحافة، ولجاك ماك ماستر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق والكثير من القضايا الأخرى لكن اللافت في هذه الزيارة كانت الإشارة إلى الموضوع الإيراني".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...