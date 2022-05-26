https://arabic.sputniknews.com/20220526/بلومبرغ-الأمن-التركي-يعتقل-زعيم-داعش-الجديد-في-إسطنبول-1062739500.html
بلومبرغ: الأمن التركي يعتقل زعيم "داعش" الجديد في إسطنبول
بلومبرغ: الأمن التركي يعتقل زعيم "داعش" الجديد في إسطنبول
كشف مسؤولون أتراك، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن التركية ألقت القبض على زعيم "داعش" الجديد في مدينة إسطنبول. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:33+0000
2022-05-26T16:33+0000
2022-05-26T16:33+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن "عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت رجلا يَعتقدون أنه قاد التنظيم المتطرف، منذ مقتل قائده السابق بعملية أمريكية في سوريا في فبراير/ شباط الماضي".وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق من هوية الرجل المعتقل من قبل السلطات التركية.وكشف موقع "OdaTV" الإخباري التركي هوية المعتقل، قائلا إنه "أبو الحسن القرشي".وفي السياق، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني تركي، تأكيده أن القوات الأمنية التركية اعتقلت الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، أبو الحسن القرشي.وقال المصدر إن السلطات التركية اعتقلت قبل أيام المدعو أبو الحسن القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذها الأمن التركي في مدينة إسطنبول.وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن تفاصيل هذه العملية، مساء اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المنعقد في أنقرة.يذكر أن إعلان تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم الإرهابي على الإنترنت، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف أبا بكر البغدادي في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/تركيا-تعلن-إيقاف-قيادي-كبير-في-داعش-1058432241.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
بلومبرغ: الأمن التركي يعتقل زعيم "داعش" الجديد في إسطنبول
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كشف مسؤولون أتراك، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن التركية ألقت القبض على زعيم "داعش" الجديد في مدينة إسطنبول.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"
عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن "عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلت رجلا يَعتقدون أنه قاد التنظيم المتطرف، منذ مقتل قائده السابق بعملية أمريكية في سوريا في فبراير/ شباط الماضي".
وأوضحت الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق من هوية الرجل المعتقل من قبل السلطات التركية.
وكشف موقع "OdaTV"
الإخباري التركي هوية المعتقل، قائلا إنه "أبو الحسن القرشي".
وفي السياق، نقل موقع "سكاي نيوز عربية"
عن مصدر أمني تركي، تأكيده أن القوات الأمنية التركية اعتقلت الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، أبو الحسن القرشي.
وقال المصدر إن السلطات التركية اعتقلت قبل أيام المدعو أبو الحسن القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذها الأمن التركي في مدينة إسطنبول.
وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن تفاصيل هذه العملية، مساء اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المنعقد في أنقرة.
يذكر أن إعلان تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم الإرهابي على الإنترنت، بعد أسابيع من مقتل أبي إبراهيم القرشي، الذي خلف أبا بكر البغدادي في 2019.