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https://arabic.sputniknews.com/20220526/بلينكن-واشنطن-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولكن-ستواصل-توسيع-التعاون-معها-1062739072.html
بلينكن: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان ولكن ستواصل توسيع التعاون معها
بلينكن: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان ولكن ستواصل توسيع التعاون معها
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون مع تايوان. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:23+0000
2022-05-26T16:23+0000
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وقال بلينكن في تصريحات اليوم الخميس "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".هذا وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في وقت سابق، أن تايوان تعد جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".وعلَق المتحدث باسم الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام بتعهداتهم بعدم دعم استقلال تايوان، وتوخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان".وأكد وانغ ون بين، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن الصين ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان "في حالة الغزو". وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة وضعه الراهن من جانب واحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بكين-تدعو-واشنطن-لتوخي-الحذر-أثناء-الحديث-عن-تايوان-1062578520.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

بلينكن: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان ولكن ستواصل توسيع التعاون معها

16:23 GMT 26.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون مع تايوان.
وقال بلينكن في تصريحات اليوم الخميس "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون مع تايوان بشأن مصالحها وقيمها المشتركة العديدة وكذلك دعم مشاركة تايوان الهادفة في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات الاقتصادية بما يتفق مع سياسة الصين الواحدة".
هذا وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في وقت سابق، أن تايوان تعد جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
بكين تدعو واشنطن لتوخي الحذر أثناء الحديث عن تايوان
23 مايو, 09:00 GMT
وعلَق المتحدث باسم الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام بتعهداتهم بعدم دعم استقلال تايوان، وتوخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان".
وأكد وانغ ون بين، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن الصين ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان "في حالة الغزو". وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة وضعه الراهن من جانب واحد".
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