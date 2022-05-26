https://arabic.sputniknews.com/20220526/بلينكن-واشنطن-لا-تدعم-استقلال-تايوان-ولكن-ستواصل-توسيع-التعاون-معها-1062739072.html

بلينكن: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان ولكن ستواصل توسيع التعاون معها

بلينكن: واشنطن لا تدعم استقلال تايوان ولكن ستواصل توسيع التعاون معها

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، لافتا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون مع تايوان. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T16:23+0000

2022-05-26T16:23+0000

2022-05-26T16:23+0000

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وقال بلينكن في تصريحات اليوم الخميس "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".هذا وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في وقت سابق، أن تايوان تعد جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".وعلَق المتحدث باسم الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان: "ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام بتعهداتهم بعدم دعم استقلال تايوان، وتوخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان".وأكد وانغ ون بين، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن الصين ستتخذ "تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان "في حالة الغزو". وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة وضعه الراهن من جانب واحد".

https://arabic.sputniknews.com/20220523/بكين-تدعو-واشنطن-لتوخي-الحذر-أثناء-الحديث-عن-تايوان-1062578520.html

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