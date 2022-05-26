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https://arabic.sputniknews.com/20220526/تبون-سنوجه-زيادات-الغاز-إلى-إيطاليا-ونسعى-لإنشاء-خط-بحري-معها-لتمويل-جزء-من-أوروبا-بالطاقة-1062724289.html
تبون: سنوجه زيادات الغاز إلى إيطاليا ونسعى لإنشاء خط بحري معها لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة
تبون: سنوجه زيادات الغاز إلى إيطاليا ونسعى لإنشاء خط بحري معها لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن زيادات الغاز سيتم توجيهها إلى إيطاليا، وذلك وفقا لطلبها والتي بدورها يمكن أن توزعه على أوروبا، معربا عن استعداد بلاده... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:41+0000
2022-05-26T11:41+0000
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الجزائر- سبوتنيك. أعلن تبون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك خلال زيارته لإيطاليا: "سنوجه زيادات الغاز إلى إيطاليا بطلبها، والتي يمكن بدورها أن تكون موزعا لغازنا عبر أوروبا".وتابع: "نسعى لإنشاء خط بحري من الجزائر إلى يطاليا لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية".وصرح الرئيس الجزائري:وأكد وجود "تطابق تام وتقارب الرؤى بين البلدين إزاء تونس"، مشيرا إلى أنه تم "الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به".وحول الوضع في ليبيا، قال الرئيس الجزائري إن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية".
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الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إيطاليا

تبون: سنوجه زيادات الغاز إلى إيطاليا ونسعى لإنشاء خط بحري معها لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة

11:41 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 19 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن زيادات الغاز سيتم توجيهها إلى إيطاليا، وذلك وفقا لطلبها والتي بدورها يمكن أن توزعه على أوروبا، معربا عن استعداد بلاده لإنشاء خط بحري لإيطاليا لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.
الجزائر- سبوتنيك. أعلن تبون، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وذلك خلال زيارته لإيطاليا: "سنوجه زيادات الغاز إلى إيطاليا بطلبها، والتي يمكن بدورها أن تكون موزعا لغازنا عبر أوروبا".
وتابع: "نسعى لإنشاء خط بحري من الجزائر إلى يطاليا لتمويل جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية".
وصرح الرئيس الجزائري:
"مستعدون لتعزيز التعاون في مجال الصناعات البحرية المدنية والعسكرية مع إيطاليا".
وأكد وجود "تطابق تام وتقارب الرؤى بين البلدين إزاء تونس"، مشيرا إلى أنه تم "الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به".
وحول الوضع في ليبيا، قال الرئيس الجزائري إن "الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات التشريعية".
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