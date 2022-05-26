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https://arabic.sputniknews.com/20220526/تركيا-العمليات-العسكرية-على-الحدود-الجنوبية-لا-تستهدف-وحدة-أراضي-دول-الجوار-1062742864.html
تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار
تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار
أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي،... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:41+0000
2022-05-26T17:41+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
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وقال مجلس الأمن القومي، في بيان أصدره بعد اجتماع له اليوم، إن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ على حدودنا الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي جيراننا وهي ضرورة للأمن القومي".ودعا مجلس الأمن القومي دولا اتهمها بدعم الإرهاب إلى وقف هذا الدعم وأخذ مخاوف أنقرة الأمنية بالاعتبار، في إشارة إلى استضافة السويد وفنلندا عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا كتنظيم إرهابي.وأضاف البيان: "تركيا الملتزمة بروح التحالف في التحالفات الدولية تتوقع من حلفائها التصرف بنفس المسؤولية والصدق".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئاسة-التركية-يجب-تلبية-مطالبنا-من-جانب-السويد-وفنلندا-قبل-دخول-الناتو-وفق-جدول-زمني-1062703356.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية

تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار

17:41 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaرتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية
رتل دورية الشرطة الروسية مع الجيش التركي في الدرباسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي، ولا تستهدف الإضرار بوحدة أراضي دول جوار تركيا.
وقال مجلس الأمن القومي، في بيان أصدره بعد اجتماع له اليوم، إن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ على حدودنا الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي جيراننا وهي ضرورة للأمن القومي".
ودعا مجلس الأمن القومي دولا اتهمها بدعم الإرهاب إلى وقف هذا الدعم وأخذ مخاوف أنقرة الأمنية بالاعتبار، في إشارة إلى استضافة السويد وفنلندا عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا كتنظيم إرهابي.
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
الرئاسة التركية: يجب تلبية مطالبنا من جانب السويد وفنلندا قبل دخول الناتو وفق جدول زمني
أمس, 17:23 GMT

وقال مجلس الأمن القومي التركي، في البيان: "ندعو الدول التي تنتهك القانون الدولي إلى إنهاء دعمها للإرهاب وأخذ الحساسيات الأمنية لتركيا بالاعتبار".

وأضاف البيان: "تركيا الملتزمة بروح التحالف في التحالفات الدولية تتوقع من حلفائها التصرف بنفس المسؤولية والصدق".
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:57 GMT
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