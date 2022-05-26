https://arabic.sputniknews.com/20220526/تركيا-العمليات-العسكرية-على-الحدود-الجنوبية-لا-تستهدف-وحدة-أراضي-دول-الجوار-1062742864.html
تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار
تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار
أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي،... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:41+0000
2022-05-26T17:41+0000
2022-05-26T17:41+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207199_0:105:1025:681_1920x0_80_0_0_4f17e51a18c2d20090e2e63759a6ba5f.jpg
وقال مجلس الأمن القومي، في بيان أصدره بعد اجتماع له اليوم، إن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ على حدودنا الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي جيراننا وهي ضرورة للأمن القومي".ودعا مجلس الأمن القومي دولا اتهمها بدعم الإرهاب إلى وقف هذا الدعم وأخذ مخاوف أنقرة الأمنية بالاعتبار، في إشارة إلى استضافة السويد وفنلندا عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا كتنظيم إرهابي.وأضاف البيان: "تركيا الملتزمة بروح التحالف في التحالفات الدولية تتوقع من حلفائها التصرف بنفس المسؤولية والصدق".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئاسة-التركية-يجب-تلبية-مطالبنا-من-جانب-السويد-وفنلندا-قبل-دخول-الناتو-وفق-جدول-زمني-1062703356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/10/1047207199_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_d8c2dc853b8d5911ec580bbd8d6109f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية
تركيا: العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار
تابعنا عبر
أكد مجلس الأمن القومي التركي أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي، ولا تستهدف الإضرار بوحدة أراضي دول جوار تركيا.
وقال مجلس الأمن القومي، في بيان أصدره بعد اجتماع له اليوم، إن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ على حدودنا الجنوبية لا تستهدف وحدة أراضي جيراننا وهي ضرورة للأمن القومي".
ودعا مجلس الأمن القومي دولا اتهمها بدعم الإرهاب إلى وقف هذا الدعم وأخذ مخاوف أنقرة الأمنية بالاعتبار، في إشارة إلى استضافة السويد وفنلندا عناصر من حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا كتنظيم إرهابي.
وقال مجلس الأمن القومي التركي، في البيان: "ندعو الدول التي تنتهك القانون الدولي إلى إنهاء دعمها للإرهاب وأخذ الحساسيات الأمنية لتركيا بالاعتبار".
وأضاف البيان: "تركيا الملتزمة بروح التحالف في التحالفات الدولية تتوقع من حلفائها التصرف بنفس المسؤولية والصدق".