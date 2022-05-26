تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:20 GMT 26.05.2022
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن جميع أطقم السفن الأجنبية المتواجدة في ميناء ماريوبول تم إرسالهم إلى بلدانهم بالتعاون مع وزارة الخارجية في الجمهورية، لافتا إلى أن مسألة تحديد ملكية السفن الأجنبية المتبقية هناك ومصيرها سيتم حسمها أيضا عن طريق وزارة الخارجية.
وقال بوشيلين في حديث لوكالة" سبوتنيك " اليوم الخميس، : "لقد تم بالفعل إرسال أطقم الدول الأجنبية إلى بلدانهم، وقدمت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية كل الدعم في هذا، ولا توجد مشاكل في ذلك. أما بالنسبة للسفن، فهي موجودة لأسباب مختلفة".