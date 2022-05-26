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https://arabic.sputniknews.com/20220526/جبهة-المقاومة-الوطنية-مقتل-14-عنصرا-من-طالبان-خلال-معارك-في-ولاية-بنجشير-1062744279.html
جبهة "المقاومة الوطنية": مقتل 14 عنصرا من طالبان خلال معارك في ولاية بنجشير
جبهة "المقاومة الوطنية": مقتل 14 عنصرا من طالبان خلال معارك في ولاية بنجشير
أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية، صبغة الله أحمدي، اليوم الخميس، مقتل 14 عنصرا من حركة طالبان في معارك جرت بين الجبهة والحركة اليوم في ولاية... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T18:18+0000
2022-05-26T18:18+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي، في تغريدة عبر "تويتر" إن قوات جبهة المقاومة الوطنية صدت هجمات العدو المستمرة على قاعدة شمال وردة المظفرة ووادي أريزو في ولاية بنجشير.وأضاف: "قُتل 14 من محتلي حركة طالبان وبقيت جثث بعض القتلى في ميدان المعركة. وبفضل الله لم يصب مقاتلو المقاومة بأضرار".ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس الماضي، ترفض الجبهة التي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بشرعية حركة طالبان وحكومتها.وسيطرت حركة طالبان الأفغانية على السلطة تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية) حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/مجلس-الأمن-يحث-طالبان-على-إنهاء-السياسيات-المقيدة-لحرية-المرأة-1062675523.html
أخبار أفغانستان اليوم
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

جبهة "المقاومة الوطنية": مقتل 14 عنصرا من طالبان خلال معارك في ولاية بنجشير

18:18 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية، صبغة الله أحمدي، اليوم الخميس، مقتل 14 عنصرا من حركة طالبان في معارك جرت بين الجبهة والحركة اليوم في ولاية بنجشير شمالي البلاد، المعقل الرئيسي لجبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي، في تغريدة عبر "تويتر" إن قوات جبهة المقاومة الوطنية صدت هجمات العدو المستمرة على قاعدة شمال وردة المظفرة ووادي أريزو في ولاية بنجشير.
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وأضاف: "قُتل 14 من محتلي حركة طالبان وبقيت جثث بعض القتلى في ميدان المعركة. وبفضل الله لم يصب مقاتلو المقاومة بأضرار".
ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس الماضي، ترفض الجبهة التي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بشرعية حركة طالبان وحكومتها.
وسيطرت حركة طالبان الأفغانية على السلطة تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية) حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:57 GMT
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