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حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى
حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى
دعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إلى "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى بداية فجر الأحد المقبل دفاعا عنه. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
المسجد الأقصى
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وقالت الحركة في تصريح لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه".وحذرت الحركة قادة إسرائيل من "أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى".وجددت تأكيدها على أنهم "ماضون بكل قوة وإصرار ويقين، في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
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أخبار فلسطين اليوم, القدس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المسجد الأقصى

حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى

13:00 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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دعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إلى "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى بداية فجر الأحد المقبل دفاعا عنه.
وقالت الحركة في تصريح لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه".
وحذرت الحركة قادة إسرائيل من "أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى".
وجددت تأكيدها على أنهم "ماضون بكل قوة وإصرار ويقين، في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
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