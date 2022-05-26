https://arabic.sputniknews.com/20220526/حركة-حماس-تدعو-لـشد-الرحال-إلى-المسجد-الأقصى-1062729626.html
حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى
حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى
دعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إلى "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى بداية فجر الأحد المقبل دفاعا عنه. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
القدس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
المسجد الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049614502_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e2b8d54ae9718e11173370e3f1d2ec3.jpg
وقالت الحركة في تصريح لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه".وحذرت الحركة قادة إسرائيل من "أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى".وجددت تأكيدها على أنهم "ماضون بكل قوة وإصرار ويقين، في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
القدس
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049614502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49a9af8b558fcf30403437c7762a6d9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, القدس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, المسجد الأقصى
حركة حماس تدعو لـ"شد الرحال" إلى المسجد الأقصى
تابعنا عبر
دعت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إلى "شد الرحال" إلى المسجد الأقصى بداية فجر الأحد المقبل دفاعا عنه.
وقالت الحركة في تصريح لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة والحشد الواسع، في فجر يوم الأحد القادم، عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى
، والرّباط والاعتكاف فيه، وأداء صلاة الضحى، والثبات في كلّ ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة؛ دفاعاً عنه".
وحذرت الحركة قادة إسرائيل من "أيّة حسابات خاطئة في القدس والأقصى".
وجددت تأكيدها على أنهم "ماضون بكل قوة وإصرار ويقين، في الدفاع عن قدسنا وأقصانا وحقوقنا الوطنية".
يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون
ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.