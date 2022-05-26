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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/حقائق-حول-نظام-كييف-النازي-بلغات-العالم-1062732345.html
حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم
حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم
قامت، يوم أمس الأربعاء، الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (المسماة بـ"روسوترودنيتشستفو")... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:28+0000
2022-05-26T14:28+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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يعرض الكتيب حقائق، لا يمكن دحضها، حول نشر الوعي والتشجيع على الأعمال المتطرفة والنازية على مستوى الدولة في أوكرانيا، ويستخدم أجزاء من المقابلات المأخوذة من السكان المتضررين في ماريوبول وفولنوفاكا، ويقيم الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي.والكتيب ترجم إلى عدة لغات العالم، وباللغة العربية أيضاً، ومتوفر هنا، ضمن الرابط.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم

14:28 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Alexandr Maksimenko / الذهاب إلى بنك الصورجنود فوج "آزوف" يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. 16 يوليو 2014
جنود فوج آزوف يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. 16 يوليو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Alexandr Maksimenko
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قامت، يوم أمس الأربعاء، الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (المسماة بـ"روسوترودنيتشستفو") بالتعاون مع صندوق دراسة مشاكل الديمقراطية، بإعداد كتيب حول الجرائم التي ارتكبها نظام كييف على أراضي أوكرانيا.
يعرض الكتيب حقائق، لا يمكن دحضها، حول نشر الوعي والتشجيع على الأعمال المتطرفة والنازية على مستوى الدولة في أوكرانيا، ويستخدم أجزاء من المقابلات المأخوذة من السكان المتضررين في ماريوبول وفولنوفاكا، ويقيم الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي.
والكتيب ترجم إلى عدة لغات العالم، وباللغة العربية أيضاً، ومتوفر هنا، ضمن الرابط.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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