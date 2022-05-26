https://arabic.sputniknews.com/20220526/حقائق-حول-نظام-كييف-النازي-بلغات-العالم-1062732345.html
حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم
حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم
قامت، يوم أمس الأربعاء، الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (المسماة بـ"روسوترودنيتشستفو")... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:28+0000
2022-05-26T14:28+0000
2022-05-26T14:28+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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يعرض الكتيب حقائق، لا يمكن دحضها، حول نشر الوعي والتشجيع على الأعمال المتطرفة والنازية على مستوى الدولة في أوكرانيا، ويستخدم أجزاء من المقابلات المأخوذة من السكان المتضررين في ماريوبول وفولنوفاكا، ويقيم الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي.والكتيب ترجم إلى عدة لغات العالم، وباللغة العربية أيضاً، ومتوفر هنا، ضمن الرابط.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
حقائق حول نظام كييف النازي بلغات العالم
تابعنا عبر
قامت، يوم أمس الأربعاء، الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (المسماة بـ"روسوترودنيتشستفو") بالتعاون مع صندوق دراسة مشاكل الديمقراطية، بإعداد كتيب حول الجرائم التي ارتكبها نظام كييف على أراضي أوكرانيا.
يعرض الكتيب حقائق، لا يمكن دحضها، حول نشر الوعي والتشجيع على الأعمال المتطرفة والنازية على مستوى الدولة في أوكرانيا، ويستخدم أجزاء من المقابلات المأخوذة من السكان المتضررين في ماريوبول وفولنوفاكا، ويقيم الأحداث من وجهة نظر القانون الدولي.
والكتيب ترجم إلى عدة لغات العالم، وباللغة العربية أيضاً، ومتوفر هنا، ضمن الرابط
.