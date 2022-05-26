https://arabic.sputniknews.com/20220526/حماس-تحذر-من-مسيرة-الأعلام-إسرائيل-تخاطر-بحرب-أخرى-1062727471.html

"حماس" تحذر من مسيرة الأعلام: إسرائيل تخاطر بحرب أخرى

"حماس" تحذر من مسيرة الأعلام: إسرائيل تخاطر بحرب أخرى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسرائيل من مسيرة الأعلام، التي يخطط لها القوميون يوم الأحد المقبل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T12:35+0000

2022-05-26T12:35+0000

2022-05-26T12:35+0000

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وقالت "حماس" في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن إسرائيل تخاطر بحرب أخرى إذا سمحت بمسيرة الأعلام التي يخطط لها القوميون بالمرور في البلدة القديمة في القدس.ومن جانبه دعا باسم نعيم، رئيس دائرة السياسة والعلاقات الخارجية في حركة "حماس"، في تصريحات لوكالة "رويترز"، حكومات دول العالم للضغط على إسرائيل لتغيير مسار المسيرة التي من المقرر حتى الآن أن تمر في قلب البلدة القديمة.وصرح بأنه "يتوقع أن حماس والفصائل (العسكرية) الأخرى مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمنع هذا الحدث بغض النظر عن التكلفة".وتابع: "القرار بيد الإسرائيليين والمجتمع الدولي. يمكنهم تجنب الحرب والتصعيد إذا أوقفوا هذه (المسيرة) المجنونة".وكانت وزارة الخارجيـة الفلسطينية، اليوم، قالت إن "مسيرة الأعلام والحشود العسكرية اعتراف إسرائيلي رسمي بأن القدس محتلة"، مؤكدة أن "مسيرة الأعلام جزء لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي في القدس".وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات "إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تسمى بـ (مسيرة الأعلام) في القدس"، معتبرةً إياها جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها، وتحد سافر للمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية الهادفة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه المسيرة الاستفزازية، وترى أنها تعكس حقيقة التبني الإسرائيلي الرسمي غير المحدود لجميع اشكال الاعتداءات الاستيطانية التهويدية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة كسياسة حكومية معتمدة".وجددت تأكيدها أن "تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية تحت شعار (حماية مسيرة الأعلام) يُسقط أية شرعية مزعومة للاحتلال في القدس، ويثبت من جديد أن القدس الشرقية المحتلة مدينة محتلة وجزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن جميع ممارسات الاحتلال في القدس دليل قاطع على أن المدينة مغتصبة.ومن المقرر أن تنطلق المسيرة التي ينظمها متطرفون إسرائيليون ويحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية يوم 29 مايو/أيار المقبل، من القدس الغربية عبر منطقة باب العامود والحي الإسلامي وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/محافظ-القدس-مسيرة-الأعلام-الاستفزازية-لن-تثني-الفلسطينيين-1062724737.html

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