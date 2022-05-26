https://arabic.sputniknews.com/20220526/حماس-سماح-إسرائيل-بـمسيرة-الأعلام-يعني-إشعال-حرب-أخرى-1062744995.html

حماس: سماح إسرائيل بـ"مسيرة الأعلام" يعني إشعال حرب أخرى

حماس: سماح إسرائيل بـ"مسيرة الأعلام" يعني إشعال حرب أخرى

حذرت حركة "حماس" إسرائيل من أنها تخاطر بإشعال حرب جديدة إذا سمحت بـ"مسيرة الأعلام" التي من المقرر أن ينظمها مستوطنون في القدس يوم الأحد المقبل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T19:03+0000

2022-05-26T19:03+0000

2022-05-26T19:03+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها باسم نعيم رئيس دائرة السياسة والعلاقات الخارجية في الحركة بقطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".ودعا نعيم حكومات دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل تغيير مسار المسيرة التي من المقرر أن تمر في قلب البلدة القديمة.وقال نعيم إن "حماس" والفصائل الأخرى مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمنع هذا الحدث بغض النظر عن التكلفة.واعتبر أن القرار بيد تل أبيب والمجتمع الدولي، قائلا: "يمكنهم تجنب الحرب والتصعيد إذا أوقفوا هذه (المسيرة) المجنونة".وأضاف القيادي الفلسطيني: "من قال إن رد الفعل سيكون من غزة فقط؟ ربما سيكون هناك انتحاريون داخل القدس، لا أعلم. لا يعملون بأوامر منا".وأشار إلى أن سلسلة من الهجمات الأخيرة في إسرائيل نفذها رجال لا ينتمون إلى أي فصائل فلسطينية.وأكد أن المعركة ليست مع حركة "حماس" وحدها وإنما مع الشعب الفلسطيني.يذكر أن متطرفين إسرائيليين ينظمون بشكل سنوي "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 مايو/أيار، وذلك لإحياء ذكرى ضمّ تل أبيب للجزء الشرقي من المدينة بعد احتلاله في حرب يونيو/ حزيران 1967.ويطلق على المسيرة هذا المسمى بسبب العدد الكبير من الأعلام الإسرائيلية التي يحملها المشاركون فيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/وسط-توقعات-بانفجار-ميداني-مسيرة-الأعلام-الطريق-نحو-انتفاضة-فلسطينية-جديدة-1062740325.html

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم