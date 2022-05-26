https://arabic.sputniknews.com/20220526/خبيرة-تغذية-تنصح-بوجبات-إفطار-صحية-للنساء-والرجال-1062712407.html
خبيرة تغذية تنصح بوجبات إفطار صحية للنساء والرجال
خبيرة تغذية تنصح بوجبات إفطار صحية للنساء والرجال
تحدثت خبيرة التغذية وطبيبة الجهاز الهضمي نوريا ديانوفا عن الأطعمة التي يجب أن تتكون منها وجبة الإفطار الصحية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T06:30+0000
2022-05-26T06:30+0000
2022-05-26T06:30+0000
علوم
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وأوضحت في مقابلة مع "سبوتنيك"، كيف يجب أن تختلف وجبات الإفطار للرجال والنساء، كما نصحت بكيفية الجمع بين المنتجات بشكل صحيح.تلاحظ خبيرة التغذية أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة للإنسان، لذلك من المهم أن تكون متوازنة في جميع العناصر الغذائية، أي البروتينات والدهون والكربوهيدرات. أحد الخيارات الصحية الميسورة التكلفة التي تبرزها الخبيرة هو مزيج من البيض والخبز والخضروات. "بالنسبة للمرأة، ستكون بيضة واحدة، ويمكن للرجل أن يأكل اثنتين على الأكثر. لهذا من الضروري إضافة الخبز، ولكن ليس أبيض، ولكن رمادي أو الجاودار".وجبة فطور صحية أخرى هي دقيق الشوفان. للحفاظ على الشعور بالشبع بعد تناول دقيق الشوفان لفترة أطول، تنصح خبير التغذية بتكميله بالأطعمة التي تحتوي على البروتينات والدهون. على سبيل المثال، يمكن إضافة أي منتج دهون بروتينية صحية إلى العصيدة: ملعقتان صغيرتان من زبدة الفستق أو قطعة من الجبن. تحتاج النساء إلى 20-30 غرامًا، ويمكن للرجال تناول ما يصل إلى 50 غرامًا من الجبن، اعتمادًا على وزن الجسم. قد تكون هناك أنواع أخرى من العصائد".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
خبيرة تغذية تنصح بوجبات إفطار صحية للنساء والرجال
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تحدثت خبيرة التغذية وطبيبة الجهاز الهضمي نوريا ديانوفا عن الأطعمة التي يجب أن تتكون منها وجبة الإفطار الصحية.
وأوضحت في مقابلة مع "سبوتنيك"، كيف يجب أن تختلف وجبات الإفطار للرجال والنساء، كما نصحت بكيفية الجمع بين المنتجات بشكل صحيح.
تلاحظ خبيرة التغذية أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة للإنسان، لذلك من المهم أن تكون متوازنة في جميع العناصر الغذائية، أي البروتينات والدهون والكربوهيدرات. أحد الخيارات الصحية الميسورة التكلفة التي تبرزها الخبيرة هو مزيج من البيض والخبز والخضروات. "بالنسبة للمرأة، ستكون بيضة واحدة، ويمكن للرجل أن يأكل اثنتين على الأكثر. لهذا من الضروري إضافة الخبز، ولكن ليس أبيض، ولكن رمادي أو الجاودار".
ستكون عجة الطماطم المطهية مفيدة بشكل خاص للرجال، والتي، وفقًا للطبيبة، لها تأثير مفيد على وظيفة غدة البروستاتا، وتزيد من حركة الحيوانات المنوية بسبب اللايكوبين، الموجود في الطماطم المطهية. أيضًا، وفقًا للخبيرة، يجب تضمين الألياف في وجبة الإفطار، على سبيل المثال، خضروات وسلطات. "أي مجموعة متنوعة من أطباق الخضار مناسبة للبيض: ليتشو محلي الصنع، وخس، وطماطم، ومخلل الملفوف، وما إلى ذلك. سيكون هذا المزيج وجبة فطور مثالية وليست باهظة الثمن. يمكن تكرارها عدة مرات في الأسبوع".
وجبة فطور صحية أخرى هي دقيق الشوفان. للحفاظ على الشعور بالشبع بعد تناول دقيق الشوفان لفترة أطول، تنصح خبير التغذية بتكميله بالأطعمة التي تحتوي على البروتينات والدهون. على سبيل المثال، يمكن إضافة أي منتج دهون بروتينية صحية إلى العصيدة: ملعقتان صغيرتان من زبدة الفستق أو قطعة من الجبن. تحتاج النساء إلى 20-30 غرامًا، ويمكن للرجال تناول ما يصل إلى 50 غرامًا من الجبن، اعتمادًا على وزن الجسم. قد تكون هناك أنواع أخرى من العصائد".