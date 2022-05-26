https://arabic.sputniknews.com/20220526/خبير-عسكري-العملية-العسكرية-الروسية-تحقق-أهدافها-وفقا-للخطة--1062716086.html
خبير عسكري: العملية العسكرية الروسية تحقق أهدافها وفقا للخطة
خبير عسكري: العملية العسكرية الروسية تحقق أهدافها وفقا للخطة
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أبرز الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها، عقيد... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:26+0000
2022-05-26T08:26+0000
2022-05-26T08:28+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"العملية العسكرية الروسية تحقق أهدافها وفقًا للخطة"
خبير عسكري:"العملية العسكرية الروسية تحقق أهدافها وفقًا للخطة"
سيطرة كاملة حققتها القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك في ماريوبل، وذلك بعد استسلام آخر مقاتلي آزوفستال والجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتحصّنون داخل مجمع آزوفستال في المدينة، عمليات التمشيط مستمرة بعد الانتصار في عملية معقدة حاول الغرب تصويرها بمثابة الصمود أمام جيش دولة عظمى، بينما اختارت القيادة الروسية عدم اقتحام المصنع وتحقيق الانتصار بأقل الخسائر الممكنة.وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسيرها وأهدافها خلال الأشهر الثلاثة، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي:خبير: "إذا كان العقيد قد نقل تكنولوجيا لـ"حزب الله"، فنحن في إيران نثمِّن ذلك"أفادت مصادر إسرائيلية بأن العقيد الإيراني صياد خدائي والذي تم اغتياله في العاصمة طهران كان مسؤولا عن نقل تكنولوجيا صاروخية متطورة ودقيقة إلى "حزب الله" في لبنان، فضلاً عن المسيّرات دون أن تذكر مصدر معلوماتها. ومن جهتها إيران تتوعد بالرد وبقوة فيما أكدت جهات عسكرية إيرانية أن حادثة الاغتيال تعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء وستحدث تغييرات جذرية على ساحة الصراع.عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني عماد أبتشناس لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: العملية العسكرية الروسية تحقق أهدافها وفقا للخطة
08:26 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": أبرز الأهداف التي حققتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاقها، عقيد الحرس الثوري الإيراني ينقل تكنولوجيا متطورة لـ"حزب الله"، مواجهات في نابلس خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي وإصابات بالعشرات بين الفلسطينيين.
سيطرة كاملة حققتها القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك في ماريوبل، وذلك بعد استسلام آخر مقاتلي آزوفستال والجنود الأوكرانيين الذين كانوا يتحصّنون داخل مجمع آزوفستال في المدينة، عمليات التمشيط مستمرة بعد الانتصار في عملية معقدة حاول الغرب تصويرها بمثابة الصمود أمام جيش دولة عظمى، بينما اختارت القيادة الروسية عدم اقتحام المصنع وتحقيق الانتصار بأقل الخسائر الممكنة.
وعن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسيرها وأهدافها خلال الأشهر الثلاثة، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أندريه أليتسكي:
إن "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا تجري وفق الخطة التي تم وضعها، وأنها حققت أهدافها بحسب الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع الروسية، والبعض قد يرى أنها تمضي ببطء ولكن في حقيقة الأمر تستمر القوات المسلحة الروسية في عمليتها العسكرية وهي تحافظ على حياة القوة البشرية وحياة الأفراد في القوات المسلحة وبنفس الوقت فإن هذه القوات تتجنب تدمير المنشأت المدنية".
خبير: "إذا كان العقيد قد نقل تكنولوجيا لـ"حزب الله"، فنحن في إيران نثمِّن ذلك"
أفادت مصادر إسرائيلية بأن العقيد الإيراني صياد خدائي والذي تم اغتياله في العاصمة طهران كان مسؤولا عن نقل تكنولوجيا صاروخية متطورة ودقيقة إلى "حزب الله" في لبنان، فضلاً عن المسيّرات دون أن تذكر مصدر معلوماتها. ومن جهتها إيران تتوعد بالرد وبقوة فيما أكدت جهات عسكرية إيرانية أن حادثة الاغتيال تعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء وستحدث تغييرات جذرية على ساحة الصراع.
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني عماد أبتشناس لـ "شؤون عسكرية
":
"إلى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول هذا الاتهام الموجه للعقيد خدائي، ولكن إن صحت المعلومات وقام فعلا بنقل تلك التكنولوجيا فنحن في إيران نثمن الجهود التي قام بها ضد الكيان الصهيوني".
التفاصيل في الملف الصوتي...