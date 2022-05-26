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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/خبير-ليس-أمام-أوكرانيا-إلا-الرضوخ-للشروط-الروسية--1062729148.html
خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية
خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية
قال الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور، آصف ملحم، إنه ليس أمام القيادة الأوكرانية إلا الرضوخ للشروط الروسية، لافتا إلى أن عودة أوكرانيا إلى المفاوضات دون شروط... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:56+0000
2022-05-26T12:56+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وأضاف ملحم، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الرئيس زيلينيسكي يقع تحت ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة في أوكرانيا وتحت ضغط الغرب ولذلك فإنه ليس صاحب قرار".وأوضح ملحم أن موسكو مستعدة للحوار دائما، وعبرت عن ذلك أكثر من مرة، وعندما قامت بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ذلك بهدف الوصول لحل سياسي يضمن حيادية أوكرانيا وعدم بناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية من قبل حلف الناتو.وأعرب عن اعتقاده أن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا توفرت الإرادة عند الجانب الأوكراني، كما اعتبر أن فتح ممرات إنسانية في البحر الأسود وبحر آزوف خطوة هامة جدا، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأمين هذا الحوض، حيث كان يستخدم كمنطقة تهريب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية

12:56 GMT 26.05.2022
© Belta / الذهاب إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Belta
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قال الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور، آصف ملحم، إنه ليس أمام القيادة الأوكرانية إلا الرضوخ للشروط الروسية، لافتا إلى أن عودة أوكرانيا إلى المفاوضات دون شروط مسبقة أمر متوقع لأنه لا يوجد إمكانية عند الجيش الأوكراني لمقاومة نظيره الروسي.
وأضاف ملحم، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الرئيس زيلينيسكي يقع تحت ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة في أوكرانيا وتحت ضغط الغرب ولذلك فإنه ليس صاحب قرار".
وأوضح ملحم أن موسكو مستعدة للحوار دائما، وعبرت عن ذلك أكثر من مرة، وعندما قامت بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ذلك بهدف الوصول لحل سياسي يضمن حيادية أوكرانيا وعدم بناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية من قبل حلف الناتو.
وأعرب عن اعتقاده أن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا توفرت الإرادة عند الجانب الأوكراني، كما اعتبر أن فتح ممرات إنسانية في البحر الأسود وبحر آزوف خطوة هامة جدا، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأمين هذا الحوض، حيث كان يستخدم كمنطقة تهريب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:46 GMT
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