https://arabic.sputniknews.com/20220526/خبير-ليس-أمام-أوكرانيا-إلا-الرضوخ-للشروط-الروسية--1062729148.html
خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية
خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية
قال الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور، آصف ملحم، إنه ليس أمام القيادة الأوكرانية إلا الرضوخ للشروط الروسية، لافتا إلى أن عودة أوكرانيا إلى المفاوضات دون شروط... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:56+0000
2022-05-26T12:56+0000
2022-05-26T12:56+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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وأضاف ملحم، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الرئيس زيلينيسكي يقع تحت ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة في أوكرانيا وتحت ضغط الغرب ولذلك فإنه ليس صاحب قرار".وأوضح ملحم أن موسكو مستعدة للحوار دائما، وعبرت عن ذلك أكثر من مرة، وعندما قامت بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ذلك بهدف الوصول لحل سياسي يضمن حيادية أوكرانيا وعدم بناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية من قبل حلف الناتو.وأعرب عن اعتقاده أن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا توفرت الإرادة عند الجانب الأوكراني، كما اعتبر أن فتح ممرات إنسانية في البحر الأسود وبحر آزوف خطوة هامة جدا، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأمين هذا الحوض، حيث كان يستخدم كمنطقة تهريب.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير: ليس أمام أوكرانيا إلا الرضوخ للشروط الروسية
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قال الباحث السياسي والاستراتيجي الدكتور، آصف ملحم، إنه ليس أمام القيادة الأوكرانية إلا الرضوخ للشروط الروسية، لافتا إلى أن عودة أوكرانيا إلى المفاوضات دون شروط مسبقة أمر متوقع لأنه لا يوجد إمكانية عند الجيش الأوكراني لمقاومة نظيره الروسي.
وأضاف ملحم، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك
"، أن "الرئيس زيلينيسكي يقع تحت ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة في أوكرانيا وتحت ضغط الغرب ولذلك فإنه ليس صاحب قرار".
وأوضح ملحم أن موسكو مستعدة للحوار دائما، وعبرت عن ذلك أكثر من مرة، وعندما قامت بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كان ذلك بهدف الوصول لحل سياسي يضمن حيادية أوكرانيا وعدم بناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية من قبل حلف الناتو.
وأعرب عن اعتقاده أن المفاوضات يمكن أن تستأنف إذا توفرت الإرادة عند الجانب الأوكراني، كما اعتبر أن فتح ممرات إنسانية في البحر الأسود وبحر آزوف خطوة هامة جدا، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأمين هذا الحوض، حيث كان يستخدم كمنطقة تهريب.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.