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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-البنك-الدولي-من-الصعب-تجنب-الركود-وسط-ارتفاع-الأسعار-بسبب-الصراع-الأوكراني--1062710329.html
رئيس البنك الدولي: من الصعب تجنب الركود وسط ارتفاع الأسعار بسبب الصراع الأوكراني
رئيس البنك الدولي: من الصعب تجنب الركود وسط ارتفاع الأسعار بسبب الصراع الأوكراني
قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الأربعاء، إن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الصراع الأوكراني قد يجعل من الصعب تجنب الركود العالمي. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T03:00+0000
2022-05-26T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال مالباس خلال مناقشة حول الاقتصاد العالمي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية: "بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من الصعب الآن أن نرى كيف نتجنب الركود".وأضاف مالباس أن أوروبا أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على إمدادات الطاقة من روسيا وأن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية وما نتج عنها من ضغط على صادرات النفط والغاز الروسية تسببت في "تباطؤ كبير في أوروبا".وأشار مالباس إلى أنه إلى جانب النفط والغاز، كانت روسيا أيضا موردا رئيسيا للأسمدة المصنوعة من الغاز الطبيعي.وقال رئيس البنك الدولي: "مع تحويل الغاز الطبيعي في العالم نحو أوروبا، فإنه سيخرج من إنتاج البلدان للأسمدة في أماكن أخرى، وهذا يؤثر على دورة المحاصيل".وأشار مالباس إلى أن انخفاض توافر الأسمدة كان ضغطا آخر على اقتصادات الكتلة الأوروبية.وقال مالباس في أبريل إن الاقتصاد العالمي نما بنسبة 5.7٪ في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2٪ فقط هذا العام.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنك-الدولي-خسائر-أوكرانيا-جراء-المواجهة-مع-روسيا-بلغت-60-مليار-دولار-1061468434.html
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روسيا

رئيس البنك الدولي: من الصعب تجنب الركود وسط ارتفاع الأسعار بسبب الصراع الأوكراني

03:00 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الأربعاء، إن تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الصراع الأوكراني قد يجعل من الصعب تجنب الركود العالمي.
واشنطن - سبوتنيك. وقال مالباس خلال مناقشة حول الاقتصاد العالمي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية: "بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من الصعب الآن أن نرى كيف نتجنب الركود".
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وأضاف مالباس أن أوروبا أصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا على إمدادات الطاقة من روسيا وأن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية وما نتج عنها من ضغط على صادرات النفط والغاز الروسية تسببت في "تباطؤ كبير في أوروبا".
وأشار مالباس إلى أنه إلى جانب النفط والغاز، كانت روسيا أيضا موردا رئيسيا للأسمدة المصنوعة من الغاز الطبيعي.
وقال رئيس البنك الدولي: "مع تحويل الغاز الطبيعي في العالم نحو أوروبا، فإنه سيخرج من إنتاج البلدان للأسمدة في أماكن أخرى، وهذا يؤثر على دورة المحاصيل".
وأشار مالباس إلى أن انخفاض توافر الأسمدة كان ضغطا آخر على اقتصادات الكتلة الأوروبية.
وقال مالباس في أبريل إن الاقتصاد العالمي نما بنسبة 5.7٪ في عام 2021 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2٪ فقط هذا العام.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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