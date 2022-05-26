https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-يعلن-إرسال-طواقم-السفن-الأجنبية-في-ماريوبول-إلى-بلدانهم-1062711342.html
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن جميع أطقم السفن الأجنبية الموجودة في ميناء ماريوبول تم إرسالهم إلى بلدانهم بالتعاون مع وزارة الخارجية في... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T05:00+0000
2022-05-26T05:00+0000
2022-05-26T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشلين في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد تم بالفعل إرسال أطقم الدول الأجنبية إلى بلدانهم، وقدمت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية كل الدعم في هذا، ولا توجد مشاكل في ذلك. أما بالنسبة للسفن، فهي موجودة لأسباب مختلفة".وأضاف: "هناك بعض السفن سيرسلها أصحابها إلى دولهم، ويتم الآن فحصها، لكن لا يمكنها مغادرة المكان إلى أي جهة أخرى، لأن منطقة المياه كانت ملغومة".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول، بعد إزالة الألغاموتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/رئيس-جمهورية-دونيتسك-دخول-قواتنا-مناطق-خيرسون-وزبروجية-وخاركوف-1062710841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اعتقال الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي في أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن إرسال طواقم السفن الأجنبية في ماريوبول إلى بلدانهم
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن جميع أطقم السفن الأجنبية الموجودة في ميناء ماريوبول تم إرسالهم إلى بلدانهم بالتعاون مع وزارة الخارجية في الجمهورية، لافتًا إلى أن مسألة تحديد ملكية السفن الأجنبية المتبقية هناك ومصيرها سيتم حسمها أيضا عن طريق وزارة الخارجية.
دونيتسك - سبوتنيك
. وقال بوشلين في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقد تم بالفعل إرسال أطقم الدول الأجنبية إلى بلدانهم، وقدمت وزارة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية كل الدعم في هذا، ولا توجد مشاكل في ذلك. أما بالنسبة للسفن، فهي موجودة لأسباب مختلفة".
وأضاف: "هناك بعض السفن سيرسلها أصحابها إلى دولهم، ويتم الآن فحصها، لكن لا يمكنها مغادرة المكان إلى أي جهة أخرى، لأن منطقة المياه كانت ملغومة".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن خروج 5 سفن أجنبية من ميناء ماريوبول، بعد إزالة الألغام
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس،
جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.