https://arabic.sputniknews.com/20220526/رد-فعل-دب-عندما-اكتشف-دمية-تشبهه-فيديو-1062714277.html
رد فعل دب عندما اكتشف دمية تشبهه... فيديو
رد فعل دب عندما اكتشف دمية تشبهه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل دب عندما عثر على دمية تشبهه إلى حد كبير. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:26+0000
2022-05-26T07:26+0000
2022-05-26T07:26+0000
نادي الفيديو
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وظهر الدب في الفيديو داخل منطقة عشبية وجد فيها دمية لدب أسود يشببه إلى حد كبير، وإن كانت الدمية أصغر حجما من الدب الحقيقي.توقف الدب أمام الدمية وكأنه يظنها أحد أفراد بني جنسه، وحاول العبث بها وتحريكها، وعندما تبين له أنها لا تتحرك عاملها بعنف أكبر فانقسمت الدمية إلى نصفين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رد فعل دب عندما اكتشف دمية تشبهه... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل دب عندما عثر على دمية تشبهه إلى حد كبير.
وظهر الدب في الفيديو داخل منطقة عشبية وجد فيها دمية لدب أسود يشببه إلى حد كبير، وإن كانت الدمية أصغر حجما من الدب الحقيقي.
توقف الدب أمام الدمية وكأنه يظنها أحد أفراد بني جنسه، وحاول العبث بها وتحريكها، وعندما تبين له أنها لا تتحرك عاملها بعنف أكبر فانقسمت الدمية إلى نصفين.