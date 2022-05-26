https://arabic.sputniknews.com/20220526/رصد-دبابة-روسية---سورية-في-ولاية-تكساس-1062736808.html
رصد دبابة "روسية - سورية" في ولاية "تكساس"
رصد دبابة "روسية - سورية" في ولاية "تكساس"
ظهرت على أحد الطرق السريعة في ولاية تكساس، دبابة غير مألوفة لأمريكا، وكانت مطلية بلون الصحراء، وتفاجأ الأشخاص الذين هم على دراية جيدة بالمعدات العسكرية عندما... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:38+0000
2022-05-26T15:38+0000
2022-05-26T15:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويتساءل الجميع كيف وصلت هذه المركبة القتالية إلى الخارج، وإذا حكمنا من خلال الصور المنشورة، فإننا نتحدث عن النسخة الأصلية التي عفا عليها الزمن، من نموذج عام 1992،.وعلى سبيل المثال، يمكنك رؤية السلاسل المجنزرة المميزة لها، على غرار تلك المستخدمة في "تي-72"، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا"، اليوم الخميس.وعلى عكس التعديلات الأكثر تقدمًا في "تي-90 إس"، و"تي-90 أي"، تحتوي هذا الدبابة على نسخة قديمة من رادار "شتورا" للمسح الإلكتروني البصري، والذي لا ينتمي أيضًا إلى الأحدث.وتبلغ قوة محرك هذه الدبابة 840 حصان، وهي مجهزة بمدفع 125 ملم، ورشاشات من عيار 7.62 ملم، ومدافع رشاشة مضادة للطائرات عيار 12.7 ملم، ويتألف الطاقم من 3 أشخاص، ويبلغ الوزن القتالي للمدرعة 46500 كيلوغرام.وكل شيء يشير إلى أن الدبابة تم الاستيلاء عليها من سوريا، حيث كانت هذه المركبات في الخدمة مع القوات السورية، وفي منتصف شباط/ فبراير 2020، في منطقة حلب، تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على دبابة "تي-90 "غير صالحة للاستعمال بالكامل، ومن المحتمل أنه بعد مرور بعض الوقت تمكّنوا من نقلها إلى أراضي إحدى الدول المجاورة، ومن هناك تم نقلها إلى الولايات المتحدة.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد دبابة "روسية - سورية" في ولاية "تكساس"
تابعنا عبر
ظهرت على أحد الطرق السريعة في ولاية تكساس، دبابة غير مألوفة لأمريكا، وكانت مطلية بلون الصحراء، وتفاجأ الأشخاص الذين هم على دراية جيدة بالمعدات العسكرية عندما لاحظوا أن الدبابة ليست من طراز "أبرامز إم1" المألوفة للأمريكيين، ولكن دبابة "تي-90" روسية الصنع.
ويتساءل الجميع كيف وصلت هذه المركبة القتالية إلى الخارج، وإذا حكمنا من خلال الصور المنشورة، فإننا نتحدث عن النسخة الأصلية التي عفا عليها الزمن، من نموذج عام 1992،.
وعلى سبيل المثال، يمكنك رؤية السلاسل المجنزرة المميزة لها، على غرار تلك المستخدمة في "تي-72"، حسبما ذكرته مجلة "راسيسكايا غازيتا
"، اليوم الخميس.
وعلى عكس التعديلات الأكثر تقدمًا في "تي-90 إس"، و"تي-90 أي"، تحتوي هذا الدبابة على نسخة قديمة من رادار "شتورا" للمسح الإلكتروني البصري، والذي لا ينتمي أيضًا إلى الأحدث.
وتبلغ قوة محرك هذه الدبابة 840 حصان، وهي مجهزة بمدفع 125 ملم، ورشاشات من عيار 7.62 ملم، ومدافع رشاشة مضادة للطائرات عيار 12.7 ملم، ويتألف الطاقم من 3 أشخاص، ويبلغ الوزن القتالي للمدرعة 46500 كيلوغرام.
وكل شيء يشير إلى أن الدبابة
تم الاستيلاء عليها من سوريا، حيث كانت هذه المركبات في الخدمة مع القوات السورية، وفي منتصف شباط/ فبراير 2020، في منطقة حلب، تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على دبابة "تي-90 "غير صالحة للاستعمال بالكامل، ومن المحتمل أنه بعد مرور بعض الوقت تمكّنوا من نقلها إلى أراضي إحدى الدول المجاورة، ومن هناك تم نقلها إلى الولايات المتحدة.