https://arabic.sputniknews.com/20220526/رونالدينيو-ينشر-صورا-له-من-أمام-الأهرامات-ويصف-مصر-بهذه-الكلمات-1062743879.html
رونالدينيو ينشر صورا له من أمام الأهرامات ويصف مصر بهذه الكلمات
رونالدينيو ينشر صورا له من أمام الأهرامات ويصف مصر بهذه الكلمات
نشر أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو صورا له من أمام الأهرامات وذلك بعد زيارة استغرقت 3 أيام، زار خلالها بعض المعالم السياحية والأثرية في مصر. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T18:03+0000
2022-05-26T18:03+0000
2022-05-26T18:03+0000
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وقال رونالدينيو، على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "عاجز عن الكلام!!! مصر دائما مدهشة.. من أعظم عجائب عالمنا".وأرفق النجم البرازيلي السابق منشوره بصورتين له من منطقة الأهرامات.وزار رونالدينيو خلال تواجده في مصر بعض المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة، كما تابع تدريبات أحد أندية كرة القدم.وقضى لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان السابق ثلاثة أيام في مصر، وذلك في إطار جولة شملت أيضا تونس، لتنشيط حركة السياحة ودعم أنشطة أندية كرة قدم.وغادر نجم الكرة العالمي، صباح الخميس، مصر متوجها إلى فرنسا على متن طائرة خاصة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد يوم السبت المقبل.
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رياضة, منوعات, مصر, ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا
رونالدينيو ينشر صورا له من أمام الأهرامات ويصف مصر بهذه الكلمات
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نشر أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو صورا له من أمام الأهرامات وذلك بعد زيارة استغرقت 3 أيام، زار خلالها بعض المعالم السياحية والأثرية في مصر.
وقال رونالدينيو، على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "عاجز عن الكلام!!! مصر
دائما مدهشة.. من أعظم عجائب عالمنا".
وأرفق النجم البرازيلي السابق منشوره بصورتين له من منطقة الأهرامات.
وزار رونالدينيو خلال تواجده في مصر بعض المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة، كما تابع تدريبات أحد أندية كرة القدم.
وقضى لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان وميلان السابق ثلاثة أيام في مصر، وذلك في إطار جولة شملت أيضا تونس، لتنشيط حركة السياحة ودعم أنشطة أندية كرة قدم.
وغادر نجم الكرة العالمي، صباح الخميس، مصر متوجها إلى فرنسا على متن طائرة خاصة لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا
بين ليفربول
وريال مدريد يوم السبت المقبل.