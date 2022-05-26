https://arabic.sputniknews.com/20220526/زلزال-بقوة-72-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-جنوبي-بيرو-1062731258.html
زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي بيرو
زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي بيرو
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أزنجارو جنوبي بيرو. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:42+0000
2022-05-26T13:42+0000
2022-05-26T13:42+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن "زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع على بُعد 8 كم شمال غربي منطقة "أزنجارو" جنوبي بيرو، وعلى عمق 8ر217 كيلومتر تحت سطح الأرض".ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.وتعد بيرو منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، حيث يصل عدد الزلازل الصغيرة إلى 200 في كل عام.
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زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوبي بيرو
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أزنجارو جنوبي بيرو.
القاهرة - سبوتنيك. قال بيان للهيئة، اليوم الخميس، إن "زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر وقع على بُعد 8 كم شمال غربي منطقة "أزنجارو" جنوبي بيرو، وعلى عمق 8ر217 كيلومتر تحت سطح الأرض".
ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.
وتعد بيرو منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، حيث يصل عدد الزلازل الصغيرة إلى 200 في كل عام.