https://arabic.sputniknews.com/20220526/سائقو-المركبات-العمومية-يقطعون-طرق-بيروت-احتجاجا-على-الأوضاع-المعيشية-1062729926.html

سائقو المركبات العمومية يقطعون طرق بيروت "احتجاجا على الأوضاع المعيشية"

سائقو المركبات العمومية يقطعون طرق بيروت "احتجاجا على الأوضاع المعيشية"

قطع عدد من سائقي وأصحاب السيارات العمومية وموزعو الخبز في لبنان الطرقات وسط بيروت، اعتراضا على عمل المنصات الإلكترونية لنقل الركاب عبر سيارات ودراجات خصوصية،... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T13:08+0000

2022-05-26T13:08+0000

2022-05-26T13:08+0000

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وتسبب قطع الطرق في أزمة مرورية خانقة، وإشكالات مع عدد من المواطنين الذين علقوا وسط الازدحام.قال أحد أصحاب سيارات الأجرة إن "قطع الطريق هو بسبب مطلبنا المحق من وزير الداخلية الذي يمتنع بدوره عن تنفيذ القرارات القانونية، ونحن نعاني من مشكلة الدراجات النارية والسيارات الخاصة، الدخلاء على قطاع النقل، نحن لم نعد قادرين على تأمين معيشة منازلنا بسببهم".وأضاف: "لقد تقدمنا بشكوى قانونية تجاههم وقابلنا وزير النقل وقدمنا كتابا رسميا من وزارة النقل إلى وزارة الداخلية من أجل تنفيذ القانون والوزير لم يتجاوب، وهو قادر عبر كبسة زر حذف التطبيقات الإلكترونية والمنصات التي تعمل على تأمين خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة آليات خصوصية كالسيارات والدراجات النارية، والمشكلة الأكبر أن معظم العاملين عبر المنصات هم أجانب وهو ما يخالف القانون اللبناني، لذلك نحن اليوم في الشارع ومستمرين بالتصعيد لكي ينفذ الوزير القانون، وهذا هو مطلبنا الوحيد".وبالتزامن مع اعتصام لأصحاب الأفران أمام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتأمين القمح للمطاحن ووضع تسعيرة لربطة الخبز تناسب سعر الصرف، قطع موزعو الخبز الطرق بسياراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها. وقال أحد موزعي الخبز لـ"سبوتنيك": "نحن أعلنا الاضراب من أجل ربطة الخبز التي يصل سعرها في بعض الأيام إلى 30 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء، فربطة الخبز أصبحت تباع لنا بسعر التوزيع، وهذا قرار الوزارة وهو غير منصف، ويهدد معيشة 7000 عائلة".وتابع: " في عهد الوزير السابق راؤول نعمة، كان هنالك منصة تحدد سعر ربطة الخبز للفرن، سعر ربطة الخبز للمتجر وربح الموزّع، اليوم لم تعد المنصة موجودة والأفران تعمل كما يحلو لها".وأضاف: "الأفران قررت يوم أمس زيادة ألف ليرة على كل ربطة خبز وهذا المبلغ سحب منا نحن، صفيحة البنزين (20 ليتر) أصبحت ب 600 ألف ليرة والموزع بلا شك يصرف على الأقل نصف صفيحة في حين أن أكبر عملية توزيع لا تتخطى ال 500 ربطة خبز، وبالتالي يبلغ مدخول الموزع 200 ألف ليرة لبنانية يوميا، دون احتساب تصليح السيارة والعجلات وتغيير الزيت وغيرهم، عوضا عن امتناع الافران عن تسليم العدد كاملا بحجة عدم وجود الطحين".ويذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عدم وجود أي قرار برفع الدعم عن الخبز.ويواصل سعر صرف الدولار تحليقه في السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية وسجل، اليوم الخميس، ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق لامس فيه عتبة 36 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وسط عجز اقتصادي وشلل سياسي.فيما سجلت أسعار البنزين والمازوت والغاز في لبنان ارتفاعاً كبيراً مع ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً وارتفاع أسعار البترول عالمياً، ووصلت سعر صفيحة البنزين إلى نحو 608 ألاف ليرة لبنانية.

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