https://arabic.sputniknews.com/20220526/سلطنة-عمان-تستضيف-المؤتمر-الدولي-للاتحاد-الدولي-للصحفيين-كونغرس-31-1062732822.html
سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"
سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"
تستضيف سلطنة عمان، المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في 31 مايو/ أيار الجاري. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:16+0000
2022-05-26T14:16+0000
2022-05-26T14:16+0000
سلطنة عمان
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وأفاد "عمان تي في"، بأن السلطنة تستضيف المؤتمر، ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط ويستمر 4 أيام.ويعد المؤتمر من أبرز الأحداث الصحفية والإعلامية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك في أعماله نحو 350 صحفيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.كما يشارك في المؤتمر أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.ويعلن خلال حفل الافتتاح عن جائزة سلطنة عمان، لأفضل صورة صحفية في العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.وتشمل أعمال المؤتمر جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحفيين من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/سلطنة-عمان-ترفع-كافة-التدابير-والإجراءات-الاحترازية-الخاصة-بكورونا-1062543361.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان
سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"
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تستضيف سلطنة عمان، المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في 31 مايو/ أيار الجاري.
وأفاد "عمان تي في"، بأن السلطنة تستضيف المؤتمر، ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط ويستمر 4 أيام.
ويعد المؤتمر من أبرز الأحداث الصحفية والإعلامية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك في أعماله نحو 350 صحفيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.
كما يشارك في المؤتمر أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.
ويعلن خلال حفل الافتتاح عن جائزة سلطنة عمان
، لأفضل صورة صحفية في العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.
وتشمل أعمال المؤتمر جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحفيين من داخل سلطنة عمان أو خارجها.