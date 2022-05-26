عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/سلطنة-عمان-تستضيف-المؤتمر-الدولي-للاتحاد-الدولي-للصحفيين-كونغرس-31-1062732822.html
سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"
سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"
تستضيف سلطنة عمان، المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في 31 مايو/ أيار الجاري. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:16+0000
2022-05-26T14:16+0000
سلطنة عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047363496_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_55a2896284c871ae8dac38580a60ebc8.jpg
وأفاد "عمان تي في"، بأن السلطنة تستضيف المؤتمر، ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط ويستمر 4 أيام.ويعد المؤتمر من أبرز الأحداث الصحفية والإعلامية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك في أعماله نحو 350 صحفيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.كما يشارك في المؤتمر أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.ويعلن خلال حفل الافتتاح عن جائزة سلطنة عمان، لأفضل صورة صحفية في العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.وتشمل أعمال المؤتمر جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحفيين من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/سلطنة-عمان-ترفع-كافة-التدابير-والإجراءات-الاحترازية-الخاصة-بكورونا-1062543361.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1047363496_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a5c96840bfcc8fe2875640ecc56c0e02.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلطنة عمان

سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للصحفيين "كونغرس 31"

14:16 GMT 26.05.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
تابعنا عبرTelegram
تستضيف سلطنة عمان، المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك في 31 مايو/ أيار الجاري.
وأفاد "عمان تي في"، بأن السلطنة تستضيف المؤتمر، ممثلة في جمعية الصحفيين العُمانية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط ويستمر 4 أيام.
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
سلطنة عمان ترفع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا
22 مايو, 10:42 GMT
ويعد المؤتمر من أبرز الأحداث الصحفية والإعلامية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك في أعماله نحو 350 صحفيا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.
كما يشارك في المؤتمر أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا يمثلون صحفا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفا إلكترونية من مختلف دول العالم.
ويعلن خلال حفل الافتتاح عن جائزة سلطنة عمان، لأفضل صورة صحفية في العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.
وتشمل أعمال المؤتمر جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي لتعود بالفائدة على المشاركين سواء الصحفيين من داخل سلطنة عمان أو خارجها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала