https://arabic.sputniknews.com/20220526/سيئول-تكشف-سبب-التزام-كوريا-الشمالية-الصمت-بشأن-إطلاق-الصواريخ-1062715673.html
سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ
سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ
كشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:06+0000
2022-05-26T08:06+0000
2022-05-26T08:06+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.في هذه الأثناء، يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ هذا العام.يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة،بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزيرا-خارجية-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-إطلاق-بيونغ-يانغ-صورايخ-استفزاز-خطير-1062691760.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ
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كشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.
وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب
.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".
وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق
، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين
ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.
في هذه الأثناء، يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ هذا العام.
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة،بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.