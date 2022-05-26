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سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ
سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ
كشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:06+0000
2022-05-26T08:06+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.في هذه الأثناء، يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ هذا العام.يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة،بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزيرا-خارجية-كوريا-الجنوبية-وأمريكا-إطلاق-بيونغ-يانغ-صورايخ-استفزاز-خطير-1062691760.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

سيئول تكشف سبب التزام كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق الصواريخ

08:06 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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كشفت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، سبب التزام جارتها الشمالية، الصمت حيال إطلاق 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات في اليوم السابق.
وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إنه "يعتقد بأنه يؤخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، بما خص التزام الصمت من قبل كوريا الشمالية"، مشددا على ضرورة التمييز بين إطلاق الصواريخ ونشر التقارير الإخبارية الخاصة بها، حسب وكالة يونهاب.
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وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا: إطلاق بيونغ يانغ صورايخ "استفزاز خطير"
أمس, 12:42 GMT
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "عدم نشر التقارير الإخبارية قد يرجع إلى تقييم كوريا الشمالية حول العلاقات بين الكوريتين ووضع شبه الجزيرة الكورية والوضع الداخلي"، متابعا: "من الصعب التكهن بنتيجة التقييم، وهناك حاجة إلى مراقبة الوضع وتحليل ما يظهره الشمال بشكل شامل".
وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية.
في هذه الأثناء، يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ هذا العام.
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنطقة،بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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