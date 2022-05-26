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صحيفة أمريكية: أوروبا ترقص على أنغام مزمار بوتين
صحيفة أمريكية: أوروبا ترقص على أنغام مزمار بوتين
أقبل قراء صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على مناقشة خبر أوردته الصحيفة عن قرار الرئيس الروسي بوتين بشأن "إجبار أوروبا على دفع فواتير الغاز الروسي بالروبل". 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:27+0000
2022-05-26T08:27+0000
العالم
روسيا
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ورأت الصحيفة أن أوروبا وافقت على أن "ترقص على أنغام مزمار بوتين"، إذ استجابت لمطلبه بضرورة سداد قيمة الغاز المستورد من روسيا بعملة الروبل الروسية.وفُهم من دردشات قراء الصحيفة أن غالبيتهم رأوا أن أوروبا تخاذلت أمام روسيا، في حين كان يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي صارما معها.ولعل ما جاء في دردشة المدعو "تانك مولينغ" هو الأكثر تعبيرا: "كم هم ضعفاء هؤلاء الأوروبيون".واضطرت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي إلى مطالبة مستوردي الغاز الروسي في أوروبا بدفع فواتير الغاز الروسي بالروبل بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على وضع أموال روسيا المودعة في البنوك الأوروبية تحت الحجز التحفظي استجابة لضغوط واشنطن.
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العالم, روسيا

صحيفة أمريكية: أوروبا ترقص على أنغام مزمار بوتين

08:27 GMT 26.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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أقبل قراء صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على مناقشة خبر أوردته الصحيفة عن قرار الرئيس الروسي بوتين بشأن "إجبار أوروبا على دفع فواتير الغاز الروسي بالروبل".
ورأت الصحيفة أن أوروبا وافقت على أن "ترقص على أنغام مزمار بوتين"، إذ استجابت لمطلبه بضرورة سداد قيمة الغاز المستورد من روسيا بعملة الروبل الروسية.
وفُهم من دردشات قراء الصحيفة أن غالبيتهم رأوا أن أوروبا تخاذلت أمام روسيا، في حين كان يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي صارما معها.
ولعل ما جاء في دردشة المدعو "تانك مولينغ" هو الأكثر تعبيرا: "كم هم ضعفاء هؤلاء الأوروبيون".
واضطرت شركة "غازبروم" التي تدير الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي إلى مطالبة مستوردي الغاز الروسي في أوروبا بدفع فواتير الغاز الروسي بالروبل بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على وضع أموال روسيا المودعة في البنوك الأوروبية تحت الحجز التحفظي استجابة لضغوط واشنطن.
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