عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/عارضة-الأزياء-كيت-موس-تنفي-دفع-جوني-ديب-لها-من-فوق-الدرج-1062717085.html
عارضة الأزياء كيت موس تنفي دفع جوني ديب لها من فوق الدرج
عارضة الأزياء كيت موس تنفي دفع جوني ديب لها من فوق الدرج
أدلت عارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، بشهادتها أمام المحكمة، صباح أمس الأربعاء، لصالح النجم جوني ديب، في قضية التشهير ضد زوجته السابقة، الممثلة أمبر هيرد. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:41+0000
2022-05-26T08:41+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102002/79/1020027921_0:197:2945:1853_1920x0_80_0_0_8a1819cbc3dce71bc3fe17b2b76518fb.jpg
وقالت مجلة "تايم" إن موس نفت خلال شهادتها القصيرة عبر مكالمة فيديو، أن ديب دفعها إلى أسفل الدرج أثناء فترة التسعينيات.تأتي شهادة موس بعدما اتصل بها محامو ديب بموس لتدلي بشهادتها لأن هيرد ألمحت سابقا إلى حادثة زعمت فيها أن ديب دفع موس إلى أسفل السلالم أثناء مواعدتهما.وفي شهادتها التي استمرت ثلاث دقائق تقريبا، سردت موس حادثة وقعت خلال إجازة قضتها مع ديب في جامايكا خلال علاقتهما التي استمرت من 1994 إلى 1998.وقالت أمبر: "كنا بصدد الخروج من الغرفة وغادر جوني قبلي، وكانت هناك عاصفة ممطرة، وأثناء خروجي انزلقت على الدرج وأصبت في ظهري، صرخت لأنني لم أستوعب ما حدث، وكنت أتألم، وعاد جوني راكضا لمساعدتي وحملني إلى غرفتي وحصلت على الرعاية الطبية".ثم سأل محامي ديب موس بشكل واضح: "هل دفعك السيد ديب بأي شكل من الأشكال إلى أسفل السلم؟"، فأجابت موس: "لا".وبدأ النزاع القضائي بين ديب وأمبر هيرد عندما رفع الأول دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من زوجته السابقة بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة "ووشينغ بوست" زعمت فيه أنها وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".ويقول محامو ديب إن المقال تعرض للتشهير به على الرغم من أنه لم يذكر اسمه مطلقًا، لأنه صوره زورا على أنه معتدي منزلي ما كلفه خسائر فادحة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني أيضا، بما في ذلك امتياز فيلم "قراصنة الكاريبي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102002/79/1020027921_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_c8d941f385630bfd58ca10ca4d07dfdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

عارضة الأزياء كيت موس تنفي دفع جوني ديب لها من فوق الدرج

08:41 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Jonathan Shortعارضة الأزياء البريطانية كيت موس
عارضة الأزياء البريطانية كيت موس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Jonathan Short
تابعنا عبرTelegram
أدلت عارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، بشهادتها أمام المحكمة، صباح أمس الأربعاء، لصالح النجم جوني ديب، في قضية التشهير ضد زوجته السابقة، الممثلة أمبر هيرد.
وقالت مجلة "تايم" إن موس نفت خلال شهادتها القصيرة عبر مكالمة فيديو، أن ديب دفعها إلى أسفل الدرج أثناء فترة التسعينيات.

وصرحت موس للمحكمة، قائلة: "ديب لم يدفعني قط، ولم يركلني أو يرمني من أي درج".

تأتي شهادة موس بعدما اتصل بها محامو ديب بموس لتدلي بشهادتها لأن هيرد ألمحت سابقا إلى حادثة زعمت فيها أن ديب دفع موس إلى أسفل السلالم أثناء مواعدتهما.
وفي شهادتها التي استمرت ثلاث دقائق تقريبا، سردت موس حادثة وقعت خلال إجازة قضتها مع ديب في جامايكا خلال علاقتهما التي استمرت من 1994 إلى 1998.
وقالت أمبر: "كنا بصدد الخروج من الغرفة وغادر جوني قبلي، وكانت هناك عاصفة ممطرة، وأثناء خروجي انزلقت على الدرج وأصبت في ظهري، صرخت لأنني لم أستوعب ما حدث، وكنت أتألم، وعاد جوني راكضا لمساعدتي وحملني إلى غرفتي وحصلت على الرعاية الطبية".
ثم سأل محامي ديب موس بشكل واضح: "هل دفعك السيد ديب بأي شكل من الأشكال إلى أسفل السلم؟"، فأجابت موس: "لا".
وبدأ النزاع القضائي بين ديب وأمبر هيرد عندما رفع الأول دعوى قضائية ضد هيرد بتهمة التشهير، وطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار من زوجته السابقة بعد أن كتبت مقالاً في صحيفة "ووشينغ بوست" زعمت فيه أنها وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف المنزلي".
ويقول محامو ديب إن المقال تعرض للتشهير به على الرغم من أنه لم يذكر اسمه مطلقًا، لأنه صوره زورا على أنه معتدي منزلي ما كلفه خسائر فادحة على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني أيضا، بما في ذلك امتياز فيلم "قراصنة الكاريبي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала