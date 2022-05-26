https://arabic.sputniknews.com/20220526/غانتس-مستعدون-للتحقيق-في-مقتل-أبو-عاقلة-بالتعاون-مع-هيئات-دولية-1062742260.html

غانتس: مستعدون للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع هيئات دولية

غانتس: مستعدون للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع هيئات دولية

عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداد إسرائيل لإجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع الهيئات الدولية، معتبرا أن أي... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T17:24+0000

2022-05-26T17:24+0000

2022-05-26T17:47+0000

بيني غانتس

شيرين أبو عاقلة

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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس، اليوم الخميس.وقال غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين هو كذبة سافرة، لا يتم إجراء التحقيقات من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن في غرف مغلقة وأثناء تمرير المعلومات، على الرغم من الطلبات العديدة من جانبنا".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الفلسطينيين يرفضون التعاون، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانوا يريدون حقًا الوصول إلى الحقيقة".وتابع: "حتى اليوم أدعو السلطة إلى تسليم الرصاصة والنتائج، نحن جاهزون ومستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الهيئات الدولية".وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".

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بيني غانتس, شيرين أبو عاقلة