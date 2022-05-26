https://arabic.sputniknews.com/20220526/غانتس-مستعدون-للتحقيق-في-مقتل-أبو-عاقلة-بالتعاون-مع-هيئات-دولية-1062742260.html
غانتس: مستعدون للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع هيئات دولية
غانتس: مستعدون للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع هيئات دولية
عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداد إسرائيل لإجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع الهيئات الدولية، معتبرا أن أي... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:24+0000
2022-05-26T17:24+0000
2022-05-26T17:47+0000
بيني غانتس
شيرين أبو عاقلة
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القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس، اليوم الخميس.وقال غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين هو كذبة سافرة، لا يتم إجراء التحقيقات من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن في غرف مغلقة وأثناء تمرير المعلومات، على الرغم من الطلبات العديدة من جانبنا".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "الفلسطينيين يرفضون التعاون، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانوا يريدون حقًا الوصول إلى الحقيقة".وتابع: "حتى اليوم أدعو السلطة إلى تسليم الرصاصة والنتائج، نحن جاهزون ومستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الهيئات الدولية".وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لن-نسمح-بتكرار-الأخطاء-التي-ارتكبناها-في-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062740681.html
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بيني غانتس, شيرين أبو عاقلة
غانتس: مستعدون للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع هيئات دولية
17:24 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 17:47 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن استعداد إسرائيل لإجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع الهيئات الدولية، معتبرا أن أي ادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين "كذبة".
القدس - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن غانتس، اليوم الخميس.
وقال غانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين هو كذبة سافرة، لا يتم إجراء التحقيقات من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن في غرف مغلقة وأثناء تمرير المعلومات، على الرغم من الطلبات العديدة من جانبنا".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي
أن "الفلسطينيين يرفضون التعاون، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانوا يريدون حقًا الوصول إلى الحقيقة".
وتابع: "حتى اليوم أدعو السلطة إلى تسليم الرصاصة والنتائج، نحن جاهزون ومستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الهيئات الدولية".
وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المراسلة والصحفية
، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية قتل مراسلة قناة "الجزيرة"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة".