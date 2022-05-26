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https://arabic.sputniknews.com/20220526/قائد-في-القسام-سندخل-الأرض-المقدسة-والاحتلال-سيتفاجأ-من-صواريخنا-1062733337.html
قائد في "القسام": سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من صواريخنا
قائد في "القسام": سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من صواريخنا
قال القائد في كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو صهيب الحداد، إن "الاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T14:24+0000
2022-05-26T14:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف الحداد في مقطع متلفز نشره موقع "شهاب نيوز"، أن "اغتيال العدو الصهيوني للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع لن يوقف تطور صواريخ القسام، وسيرى العدو ما يسوؤه بإذن الله".وأضاف: "سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة، فهذا وعد الله الجبار وسندخل الأرض المقدسة وإنّا لقادمون".وتابع: "شهيدنا أبو بلال ضحى بنفسه ووقته وماله للعمل الجهادي، حيث قصف وأصيب إصابات بليغة، بترت يده وقصف بيته، ورغم ذلك استمر في عمله الجهادي دون تردد أو تراجع".
https://arabic.sputniknews.com/20220526/حماس-تحذر-من-مسيرة-الأعلام-إسرائيل-تخاطر-بحرب-أخرى-1062727471.html
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أخبار فلسطين اليوم

قائد في "القسام": سندخل الأرض المقدسة والاحتلال سيتفاجأ من صواريخنا

14:24 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Adel Hana
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قال القائد في كتائب "الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو صهيب الحداد، إن "الاحتلال سيتفاجأ من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة قادمة".
وأضاف الحداد في مقطع متلفز نشره موقع "شهاب نيوز"، أن "اغتيال العدو الصهيوني للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع لن يوقف تطور صواريخ القسام، وسيرى العدو ما يسوؤه بإذن الله".
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"حماس" تحذر من مسيرة الأعلام: إسرائيل تخاطر بحرب أخرى
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وأضاف: "سيرى العدو في المعركة القادمة صنيع هذه الثلة المجاهدة، فهذا وعد الله الجبار وسندخل الأرض المقدسة وإنّا لقادمون".
وتابع: "شهيدنا أبو بلال ضحى بنفسه ووقته وماله للعمل الجهادي، حيث قصف وأصيب إصابات بليغة، بترت يده وقصف بيته، ورغم ذلك استمر في عمله الجهادي دون تردد أو تراجع".
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