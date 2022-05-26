https://arabic.sputniknews.com/20220526/قلق-إسرائيلي-من-تسريبات-بشأن-مسؤوليتها-عن-اغتيال-الضابط-في-الحرس-الثوري-خدائي-1062719772.html

قلق إسرائيلي من تسريبات بشأن مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في الحرس الثوري خدائي

قلق إسرائيلي من تسريبات بشأن مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في الحرس الثوري خدائي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T10:03+0000

2022-05-26T10:03+0000

2022-05-26T10:05+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تتخوف من رد فعل إيراني على خلفية هذا التسريب، حيث نقلت الصحيفة في عددها، مساء أمس الأربعاء، عن مسؤول استخباراتي مطلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، الثلاثاء الماضي، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني. واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

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