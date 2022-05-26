https://arabic.sputniknews.com/20220526/كاميرا-مراقبة-تكشف-واقعة-سرقة-بسبب-مستحضر-عناية-بالبشرة-فيديو-1062729828.html
كاميرا مراقبة تكشف واقعة سرقة بسبب مستحضر عناية بالبشرة… فيديو
كاميرا مراقبة تكشف واقعة سرقة بسبب مستحضر عناية بالبشرة… فيديو
شهدت أحد المتاجر الصينية واقعة سرقة قامت بها امرأة وكشفتها إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل المتجر. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:15+0000
2022-05-26T13:15+0000
2022-05-26T13:15+0000
منوعات
الصين
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ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الواقعة التي تم رصدها بكاميرا المراقبة وإبلاغ الشرطة بشأنها.ويظهر الفيديو سيدة ترتدي كمامة على وجهها وهي تتجول بقسم خاص بمستحضرات العناية بالبشرة وبجوارها أحد العاملين في المتجر.ثم تقوم السيدة بطلب كوب ماء من الرجل وبمجرد انصرافه تلتقط عبوة خاصة بالعناية بالبشرة وتخفيها تحت ملابسها، قبل أن تتجه إلى الخارج.وتقول الصحيفة إن إدارة المتجر أبلغت الشرطة بعد اكتشاف الواقعة وقالت إن العبوة التي سرقتها تلك السيدة تقدر قيمتها بـ 225 دولارا.
الصين
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
كاميرا مراقبة تكشف واقعة سرقة بسبب مستحضر عناية بالبشرة… فيديو
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شهدت أحد المتاجر الصينية واقعة سرقة قامت بها امرأة وكشفتها إحدى كاميرات المراقبة المثبتة داخل المتجر.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الواقعة التي تم رصدها بكاميرا المراقبة وإبلاغ الشرطة بشأنها.
ويظهر الفيديو سيدة ترتدي كمامة على وجهها وهي تتجول بقسم خاص بمستحضرات العناية بالبشرة وبجوارها أحد العاملين في المتجر
.
ثم تقوم السيدة
بطلب كوب ماء من الرجل وبمجرد انصرافه تلتقط عبوة خاصة بالعناية بالبشرة وتخفيها تحت ملابسها، قبل أن تتجه إلى الخارج.
وتقول الصحيفة إن إدارة المتجر أبلغت الشرطة بعد اكتشاف الواقعة
وقالت إن العبوة التي سرقتها تلك السيدة تقدر قيمتها بـ 225 دولارا.