https://arabic.sputniknews.com/20220526/كوريا-الجنوبية-مجموعة-صناعية-كبرى-تستثمر-195-مليار-دولار-في-الرقائق-وبطاريات-السيارات-الكهربائية-1062715315.html
كوريا الجنوبية… مجموعة صناعية كبرى تستثمر 195 مليار دولار في الرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية
كوريا الجنوبية… مجموعة صناعية كبرى تستثمر 195 مليار دولار في الرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية
أعلنت مجموعة "إس كيه" الصناعية الكورية الجنوبية استثمار نحو 195 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:57+0000
2022-05-26T07:57+0000
2022-05-26T08:00+0000
اقتصاد
كوريا الجنوبية
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وقالت المجموعة الصناعية التي تعمل في مجالات متنوعة تشمل الاتصالات والطاقة، إن خطتها ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل حتى 2026، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ولفتت المجموعة إلى أن نصف هذه الاستثمارات سيتم تخصيصها لتطوير أشباه الموصلات والصناعات المرتبطة بها.كما سيتم الإنفاق على تطوير الصناعات الداعمة لاستخدامات الطاقة المتجددة مثل بطاريات السيارات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية من الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.وبحسب الوكالة، فإن المجموعة الصناعية العملاقة ستعمل على تطوير التقنيات الرقمية الخاصة بها وتطوير الصناعات المرتبطة بشبكات الجيل الخامس.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/السعودية-تنشئ-مصنعا-لإنتاج-155-ألف-سيارة-كهربائية-سنويا-1062423534.html
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اقتصاد, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية… مجموعة صناعية كبرى تستثمر 195 مليار دولار في الرقائق وبطاريات السيارات الكهربائية
07:57 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:00 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت مجموعة "إس كيه" الصناعية الكورية الجنوبية استثمار نحو 195 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية.
وقالت المجموعة الصناعية التي تعمل في مجالات متنوعة
تشمل الاتصالات والطاقة، إن خطتها ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل حتى 2026، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
ولفتت المجموعة إلى أن نصف هذه الاستثمارات سيتم تخصيصها لتطوير أشباه الموصلات والصناعات المرتبطة بها.
كما سيتم الإنفاق على تطوير الصناعات الداعمة لاستخدامات الطاقة المتجددة مثل بطاريات السيارات الكهربائية
وتوليد الطاقة الكهربائية من الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى.
وبحسب الوكالة، فإن المجموعة الصناعية العملاقة ستعمل على تطوير التقنيات الرقمية
الخاصة بها وتطوير الصناعات المرتبطة بشبكات الجيل الخامس.