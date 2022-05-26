https://arabic.sputniknews.com/20220526/كييف-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-واحتجاجات-كويتية-بسبب-الجمود-السياسي-1062729406.html

كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا... واحتجاجات كويتية بسبب "الجمود السياسي"

كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا... واحتجاجات كويتية بسبب "الجمود السياسي"

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T13:02+0000

2022-05-26T13:02+0000

2022-05-26T13:02+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062728743_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0917b6df00338becab0c766372d0c5f4.png

كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا.. واحتجاجات كويتية بسب "الجمود السياسي" كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا.. واحتجاجات كويتية بسب "الجمود السياسي"

كييف تؤكد أنه ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسياوأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أنه من الصعب عاطفيا على الأوكرانيين الجلوس حول طاولة المفاوضات مع روسيا، لكنهم "مستعدون للسيطرة على عواطفهم إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران الروسي قصف 49 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري في أوكرانيا، وتم القضاء على أكثر من 350 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وأضاف أن "الرئيس زيلينيسكي يقع تحت ضغط الجماعات الإرهابية المسلحة في أوكرانيا وتحت ضغط الغرب ولذلك فإنه ليس صاحب قرار".احتجاجات في الكويت بسبب حالة الجمود السياسيشارك عشرات الكويتيين، أمس الأربعاء 25 مايو آيار، في وقفة بالعاصمة الكويت، احتجاجا على حالة الجمود السياسي التي وصلت إليها البلاد، في ظل استقالة الحكومة وعدم تمكن البرلمان من الانعقاد لنحو شهرين.وقال الملا لرويترز إن الدعوة جاءت "ردا على تعطيل العمل البرلماني والتجاوزات الخطيرة والجسيمة على الدستور الكويتي".في هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي الدكتور، محمد الدوسري، أنه بالرغم من أن التجمع كان محدودا إلا أن أهميته تكمن في حضور نواب حاليين وسابقين وشخصيات سياسية وازنة، الأمر الذي يؤشر على أن مثل هذه التجمعات ستزداد إذا لم يتم أخذها بالحسبان.وقال إن هذه السياسية لن تنجح في الفترة المقبلة حيث من الممكن أن تتحول إلى سلاح عكسي تجاه السلطة التنفيذية.الدبيبة يؤكد إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاريقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، إن إجراءات الانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر يونيو/حزيران المقبل، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.من جهته، قال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 توصلوا إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية فشلت بامتياز"، بحسب قوله.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، حسين المسلاتي، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ليس لديه أي رؤية سياسية لإجراء الانتخابات.وأضاف، المسلاتي، أن الدبيبة تراجع عن إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، لأن كل ما يهدف إليه هو الاستمرار في السلطة وتسويف تسليمها إلى الحكومة التي أقرها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا .يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио