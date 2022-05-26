https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-محاولات-تحويل-الناتو-إلى-تحالف-عالمي-محكوم-عليها-بالفشل--1062744114.html

لافروف: محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي محكوم عليها بالفشل

لافروف: محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي محكوم عليها بالفشل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T18:08+0000

2022-05-26T18:08+0000

2022-05-26T18:08+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

سيرغي لافروف

الناتو

الفشل الأمريكي

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وقال لافروف، خلال حديثه مع قناة "آر تي" عربي: "هم يعتزمون تحويل هذا "التحالف الدفاعي" إلى تحالف عالمي يدعي الهيمنة العسكرية في جميع أنحاء العالم. هذا طريق خطير. إنه بالتأكيد محكوم عليه بالفشل".وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.هذا وتقدمت فنلندا والسويد، في الـ18 من الشهر الجاري، رسمياً بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.

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روسيا, سيرغي لافروف, الناتو, الفشل الأمريكي