https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-محاولات-تحويل-الناتو-إلى-تحالف-عالمي-محكوم-عليها-بالفشل--1062744114.html
لافروف: محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي محكوم عليها بالفشل
لافروف: محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي محكوم عليها بالفشل
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T18:08+0000
2022-05-26T18:08+0000
2022-05-26T18:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
سيرغي لافروف
الناتو
الفشل الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309452_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4d3b6b2a721e16e3d18ff4a83ca6eeb9.jpg
وقال لافروف، خلال حديثه مع قناة "آر تي" عربي: "هم يعتزمون تحويل هذا "التحالف الدفاعي" إلى تحالف عالمي يدعي الهيمنة العسكرية في جميع أنحاء العالم. هذا طريق خطير. إنه بالتأكيد محكوم عليه بالفشل".وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.هذا وتقدمت فنلندا والسويد، في الـ18 من الشهر الجاري، رسمياً بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059309452_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_14e51fd4b1cec6a0d0e0b42b60449dfb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, الناتو, الفشل الأمريكي
لافروف: محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي محكوم عليها بالفشل
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن محاولات تحويل الناتو إلى تحالف عالمي، بدعوى الهيمنة العسكرية على العالم، هو طريق خطير ومحكوم عليه بالفشل بالتأكيد.
وقال لافروف، خلال حديثه مع قناة "آر تي" عربي: "هم يعتزمون تحويل هذا "التحالف الدفاعي" إلى تحالف عالمي يدعي الهيمنة العسكرية في جميع أنحاء العالم. هذا طريق خطير. إنه بالتأكيد محكوم عليه بالفشل".
وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو؛ سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانبها، لحماية أمنها من التهديدات، التي يشكلها الحلف لها.
واعتبرت روسيا أن خطوة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، غير مبررة، لأنه لا توجد أي مشاكل من جانبها مع هاتين الدولتين.
واتهمت روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وقال الرئيس التركي، يوم الخميس الماضي، إن أنقرة أبلغت الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأنها سترفض انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، متهماً البلدين باحتضان "جماعات إرهابية"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
وينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه، لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
هذا وتقدمت فنلندا والسويد، في الـ18 من الشهر الجاري، رسمياً بطلب العضوية لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما.