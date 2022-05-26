https://arabic.sputniknews.com/20220526/لافروف-موسكو-تعمل-على-وثائق-زيارة-الرئيس-الجزائري-إلى-روسيا--1062740910.html
لافروف: موسكو تعمل على وثائق زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
لافروف: موسكو تعمل على وثائق زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعمل على الوثائق اللازمة لزيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى روسيا، مشيرا إلى أن... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:56+0000
2022-05-26T16:56+0000
2022-05-26T16:56+0000
روسيا
زيارة
الرئيس الجزائري
العلاقات الثنائية
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وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "آر تي" العربية: "لقد توصلنا إلى استنتاج (كانت مبادرة من الجانب الجزائري) أن علاقاتنا ترتقي إلى مستوى جديد، ويجب أن يتم تسجيل ذلك في وثيقة يتم التحضير لها بالفعل. نتوقع أنه خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا الاتحادية، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنوقع وثيقة مماثلة".وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والجزائر تتطور في إطار الحوار السياسي المنتظم والتجارة والاقتصاد والاستثمار وكذلك في إطار "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز.وشدد وزير الخارجية الروسي على أن البلدين تربطهما علاقات عسكرية - تقنية غنية، وتبادلات ثقافية وإنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, زيارة, الرئيس الجزائري, العلاقات الثنائية
لافروف: موسكو تعمل على وثائق زيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تعمل على الوثائق اللازمة لزيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون إلى روسيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ترتقي إلى مستوى جديد.
وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "آر تي" العربية: "لقد توصلنا إلى استنتاج (كانت مبادرة من الجانب الجزائري) أن علاقاتنا ترتقي إلى مستوى جديد، ويجب أن يتم تسجيل ذلك في وثيقة يتم التحضير لها بالفعل. نتوقع أنه خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا الاتحادية، بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنوقع وثيقة مماثلة".
وأضاف: "سبق أن قلت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعاه لزيارة روسيا الاتحادية. ونقوم حاليا بإعداد الوثائق اللازمة لهذه الزيارة".
وأشار لافروف إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والجزائر تتطور في إطار الحوار السياسي المنتظم والتجارة والاقتصاد والاستثمار وكذلك في إطار "أوبك+" ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن البلدين تربطهما علاقات عسكرية - تقنية غنية، وتبادلات ثقافية وإنسانية.