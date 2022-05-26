عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220526/لا-تغلي-الماء-مرتين-خبير-يعدد-الأخطاء-عند-تخمير-الشاي-1062729289.html
"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي
"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي
بناءً على توصيات خبير الشاي سيباستيان ميكايليس، يجب تحضير الشاي دائمًا في ماء غير مغلي من قبل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049677157_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_b8a9335d34bbc9f97e60ab3a7a7f6361.jpg
وعدد سيباستيان ميكايليس، الأخطاء التي يتم ارتكابها غالبًا عند تحضير الشاي. ومن هذه الأخطاء إعادة غليان السائل المتبقي في الغلاية. أكد ميكايليس أن الشاي الجيد يتم تحضيره حصريًا من المياه العذبة، حسب موقع "ميديك فوروم".وقال: "السر الرئيسي لتخمير مشروب غني ولذيذ هو الماء"، مشددا على أنه يجب استخدام المياه العذبة فقط للشاي، وعدم غيله مرة أخرى.بالإضافة إلى ذلك، قدم النصائح التالية لصنع الشاي:• يجب تحضير الشاي الأسود بالماء المغلي مباشرة بعد غليان الماء.• نقع الشاي الأخضر بالماء المغلي خطأ: يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 85 درجة.• عند استخدام كيس الشاي، أخرجه من الوعاء بعد 2-3 دقائق.• من يشرب الشاي بالحليب يجب أن يضيف الحليب إلى المشروب وليس العكس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049677157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95bd002ecb960dca89353c1ffa1f17af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي

13:00 GMT 26.05.2022
© Photo / pixabay/DeniMixشاي أحمر على طاولة
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Photo / pixabay/DeniMix
تابعنا عبرTelegram
بناءً على توصيات خبير الشاي سيباستيان ميكايليس، يجب تحضير الشاي دائمًا في ماء غير مغلي من قبل.
وعدد سيباستيان ميكايليس، الأخطاء التي يتم ارتكابها غالبًا عند تحضير الشاي. ومن هذه الأخطاء إعادة غليان السائل المتبقي في الغلاية. أكد ميكايليس أن الشاي الجيد يتم تحضيره حصريًا من المياه العذبة، حسب موقع "ميديك فوروم".
وقال: "السر الرئيسي لتخمير مشروب غني ولذيذ هو الماء"، مشددا على أنه يجب استخدام المياه العذبة فقط للشاي، وعدم غيله مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قدم النصائح التالية لصنع الشاي:
• يجب تحضير الشاي الأسود بالماء المغلي مباشرة بعد غليان الماء.
• نقع الشاي الأخضر بالماء المغلي خطأ: يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 85 درجة.
• عند استخدام كيس الشاي، أخرجه من الوعاء بعد 2-3 دقائق.
• من يشرب الشاي بالحليب يجب أن يضيف الحليب إلى المشروب وليس العكس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала