https://arabic.sputniknews.com/20220526/لا-تغلي-الماء-مرتين-خبير-يعدد-الأخطاء-عند-تخمير-الشاي-1062729289.html
"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي
"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي
بناءً على توصيات خبير الشاي سيباستيان ميكايليس، يجب تحضير الشاي دائمًا في ماء غير مغلي من قبل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
2022-05-26T13:00+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049677157_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_b8a9335d34bbc9f97e60ab3a7a7f6361.jpg
وعدد سيباستيان ميكايليس، الأخطاء التي يتم ارتكابها غالبًا عند تحضير الشاي. ومن هذه الأخطاء إعادة غليان السائل المتبقي في الغلاية. أكد ميكايليس أن الشاي الجيد يتم تحضيره حصريًا من المياه العذبة، حسب موقع "ميديك فوروم".وقال: "السر الرئيسي لتخمير مشروب غني ولذيذ هو الماء"، مشددا على أنه يجب استخدام المياه العذبة فقط للشاي، وعدم غيله مرة أخرى.بالإضافة إلى ذلك، قدم النصائح التالية لصنع الشاي:• يجب تحضير الشاي الأسود بالماء المغلي مباشرة بعد غليان الماء.• نقع الشاي الأخضر بالماء المغلي خطأ: يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 85 درجة.• عند استخدام كيس الشاي، أخرجه من الوعاء بعد 2-3 دقائق.• من يشرب الشاي بالحليب يجب أن يضيف الحليب إلى المشروب وليس العكس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049677157_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_95bd002ecb960dca89353c1ffa1f17af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
"لا تغلي الماء مرتين"... خبير يعدد الأخطاء عند تخمير الشاي
تابعنا عبر
بناءً على توصيات خبير الشاي سيباستيان ميكايليس، يجب تحضير الشاي دائمًا في ماء غير مغلي من قبل.
وعدد سيباستيان ميكايليس، الأخطاء التي يتم ارتكابها غالبًا عند تحضير الشاي. ومن هذه الأخطاء إعادة غليان السائل المتبقي في الغلاية
. أكد ميكايليس أن الشاي الجيد يتم تحضيره حصريًا من المياه العذبة، حسب موقع "ميديك فوروم".
وقال: "السر الرئيسي لتخمير مشروب غني ولذيذ هو الماء"، مشددا على أنه يجب استخدام المياه العذبة فقط للشاي، وعدم غيله مرة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قدم النصائح التالية لصنع الشاي:
• يجب تحضير الشاي الأسود بالماء المغلي مباشرة بعد غليان الماء.
• نقع الشاي الأخضر بالماء المغلي خطأ: يجب ألا تزيد درجة حرارة الماء عن 85 درجة.
• عند استخدام كيس الشاي، أخرجه من الوعاء بعد 2-3 دقائق.
• من يشرب الشاي بالحليب يجب أن يضيف الحليب إلى المشروب وليس العكس.