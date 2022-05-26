https://arabic.sputniknews.com/20220526/ما-التحولات-الاقتصادية-والجيوسياسة-التي-سيفرزها-انضمام-دول-عربية-إلى-بريكس؟-1062731424.html

ما التحولات الاقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها انضمام دول عربية إلى "بريكس"؟

ما التحولات الاقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها انضمام دول عربية إلى "بريكس"؟

تناقش الحلقة: الدعوة التي وجّهتها الصين إلى كل من السعودية ومصر والإمارات للانضمام إلى مجموعة البريكس، وشغر مكانة مميزة فيها. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T13:51+0000

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راديو

بانوراما

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ما التحولات الإقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها إنضمام دول عربية إلى "بريكس"؟ ما التحولات الإقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها إنضمام دول عربية إلى "بريكس"؟

ويأتي ذلك بعد أن انضم إلى مشاورات "بريكس بلس" ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، وهي الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في المجموعة الاقتصادية الكبيرة.ورأى الخبير في الاقتصاد الدولي، علي الهيل، أنهمن جانبه، قال الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، إنالتفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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