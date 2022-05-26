https://arabic.sputniknews.com/20220526/ما-التحولات-الاقتصادية-والجيوسياسة-التي-سيفرزها-انضمام-دول-عربية-إلى-بريكس؟-1062731424.html
ما التحولات الاقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها انضمام دول عربية إلى "بريكس"؟
ما التحولات الاقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها انضمام دول عربية إلى "بريكس"؟
تناقش الحلقة: الدعوة التي وجّهتها الصين إلى كل من السعودية ومصر والإمارات للانضمام إلى مجموعة البريكس، وشغر مكانة مميزة فيها. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T13:51+0000
2022-05-26T13:51+0000
2022-05-26T13:51+0000
راديو
بانوراما
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ما التحولات الإقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها إنضمام دول عربية إلى "بريكس"؟
ما التحولات الإقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها إنضمام دول عربية إلى "بريكس"؟
ويأتي ذلك بعد أن انضم إلى مشاورات "بريكس بلس" ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، وهي الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في المجموعة الاقتصادية الكبيرة.ورأى الخبير في الاقتصاد الدولي، علي الهيل، أنهمن جانبه، قال الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، إنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ما التحولات الاقتصادية والجيوسياسة التي سيفرزها انضمام دول عربية إلى "بريكس"؟
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تناقش الحلقة: الدعوة التي وجّهتها الصين إلى كل من السعودية ومصر والإمارات للانضمام إلى مجموعة البريكس، وشغر مكانة مميزة فيها.
ويأتي ذلك بعد أن انضم إلى مشاورات "بريكس بلس" ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، وهي الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في المجموعة الاقتصادية الكبيرة.
ورأى الخبير في الاقتصاد الدولي، علي الهيل، أنه
"لم تكن الصين لتقدم هذه الدعوة لو لم تجد حماسة من جانب الدول المذكورة للانضمام إلى المجموعة"، مضيفًا أن "من شأن ذلك تأمين مظلة آمنة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء".
من جانبه، قال الباحث في الشؤون الدولية، حيدر سلمان، إن
"انضمام الدول الغنية بالنفط والغاز إلى مجموعة بريكس، سيعطي إضافة مهمة للمجموعة، لكن انتقالها سيكون تدريجيًا وبطيئًا بحيث لا يخل بالعلاقات الاستراتيجية بين هذه البلدان والولايات المتحدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...