https://arabic.sputniknews.com/20220526/ما-هي-الأمراض-التي-يمكن-أن-يعالجها-العناق-1062726832.html
ما هي الأمراض التي يمكن أن يعالجها العناق
ما هي الأمراض التي يمكن أن يعالجها العناق
قالت الطبيبة النفسية الروسية مارينا شاستوفا إن خطر الإصابة بأمراض القلب يقل بسبب إفراز عدد من الهرمونات أثناء العناق. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:26+0000
2022-05-26T12:26+0000
2022-05-26T12:26+0000
علوم
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وقالت للقناة الخامسة: "يسهم العناق الصحيح الطويل في إنتاج هرمونات مهمة لصحتنا مثل الأوكسيتوسين. يُعرف أيضًا باسم هرمون الحب، وهو مفيد للغاية لصحتنا الجسدية والعقلية إنه يمنحنا إحساسًا بالهدوء والرضا ويقلل من التوتر ويقوي جهاز المناعة".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لها، فإن المعانقة تطلق هرمون المزاج الجيد ومضاد الاكتئاب الرئيسي - السيروتونين. وأشارت شاستوفا إلى أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد في محاربة الوزن الزائد وتطيل العمر.وقالت الطبيبة أيضًا إنه يتم إطلاق الإندورفين مع العناق الطويل. هذه هرمونات الفرح التي يمكن أن تقلل الألم وتعطي إحساسًا بالشجاعة.
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علوم
ما هي الأمراض التي يمكن أن يعالجها العناق
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قالت الطبيبة النفسية الروسية مارينا شاستوفا إن خطر الإصابة بأمراض القلب يقل بسبب إفراز عدد من الهرمونات أثناء العناق.
وقالت للقناة الخامسة: "يسهم العناق الصحيح الطويل في إنتاج هرمونات مهمة لصحتنا
مثل الأوكسيتوسين. يُعرف أيضًا باسم هرمون الحب، وهو مفيد للغاية لصحتنا الجسدية والعقلية إنه يمنحنا إحساسًا بالهدوء والرضا ويقلل من التوتر ويقوي جهاز المناعة".
يؤدي العناق إلى إفراز الدوبامين، مما يساعد الشخص على الشعور بالهدوء العاطفي وهو مسؤول أيضًا عن التحفيز. أكدت الطبيبة النفسية أنه مع وجود كمية كافية من الدوبامين في الجسم، يمكن أن يكون مشحونًا بالإيجابية ومليئًا بالرغبة في الحياة لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لها، فإن المعانقة تطلق هرمون المزاج الجيد ومضاد الاكتئاب الرئيسي - السيروتونين. وأشارت شاستوفا إلى أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتساعد في محاربة الوزن الزائد وتطيل العمر.
وقالت الطبيبة أيضًا إنه يتم إطلاق الإندورفين مع العناق الطويل. هذه هرمونات الفرح التي يمكن أن تقلل الألم وتعطي إحساسًا بالشجاعة.