https://arabic.sputniknews.com/20220526/ما-هي-الشروط-التركية-لانضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو؟-1062733986.html

ما هي الشروط التركية لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؟

ما هي الشروط التركية لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو؟

اعتبرت تركيا أن تلبية مطالبها لدى السويد وفنلندا، التي تشترط الوفاء بها قبل قبول طلب انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي، يجب أن تتم وفق جدول زمني، مؤكدة أنها... 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T14:47+0000

2022-05-26T14:47+0000

2022-05-26T14:47+0000

راديو

بوضوح

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26-5 Bewodouh ما هي الشروط التركية لانضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؟

وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، "إننا طلبنا من الوفدين الفنلندي والسويدي اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد القلق الأمني لتركيا والقضاء على التهديدات الإرهابية الناجمة عن البلدين".ولفت إلى أنه "كانت هناك مطالب من تركيا لفك الحصار المفروض على الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن هناك موقفًا إيجابيًا في فك هذا الحصار.وأكد أن الدول الحليفة في الناتو لا يمكن أن تفرض على بعضها البعض عقوبات، على حد قوله.من جانبه قال دانييل عبد الفتاح، الكاتب الصحفي التركي والمحلل السياسي، إن أنقرة تتحدث عن شروط تتعلق بتسليم مطلوبين للعدالة التركية كأعضاء في جماعة فتح الله غولن، وأعضاء في حزب العمال الكردستاني؛ يتخذون من الدولتين مقرا لهم ومقرا لمكاتب تمثيلهم.وأضاف عبد الفتاح أن أنقرة سلمت ملفات تتعلق بكل هذه الأمور لوفدي البلدين، فضلا عن ملفات تتعلق بحظر تسليح من السويد ضد تركيا، مشيرا إلى أن رد الوفدين كان إيجابيًا وستشرع الدولتان في اتخاذ إجراءات طمأنة لأنقرة.وأضاف أن مسألة الجدول الزمني التي تحدثت عنها أنقرة ستترك للدولتين مجالًا لتنفيذ المطالب التركية بمدى زمني أوسع بعد الانضمام للناتو.أما رمضان أبو جزر - مدير مركز بروكسل للأبحاث فأكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت هي المحرك وراء القرار الأخير بانضمام الدولتين لحلف الناتو بناء على طلبهما كونهما غير مسلحتين بشكل كاف.وأضاف أبو جزر أن تركيا ترفض انضمام السويد بسبب مواقف ستوكهولم المنتقدة دائما لملف حقوق الإنسان في تركيا منذ سنوات ودعم الأكراد، مشيرا إلى أن تركيا استفادت من آلية تمرير القرارات داخل الناتو لإجهاض القرار حيث يتم اعتماد القرارات بالإجماع فإذا اعترضت دولة واحدة لم يمرر القرار.للمزيد تابعوا برنامج بوضوح

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