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https://arabic.sputniknews.com/20220526/متحدثة-الخارجية-الروسية-تشير-إلى-أسباب-عدم-رحيل-يوتيوب-عن-روسيا-1062722945.html
متحدثة الخارجية الروسية تشير إلى أسباب عدم رحيل "يوتيوب" عن روسيا
متحدثة الخارجية الروسية تشير إلى أسباب عدم رحيل "يوتيوب" عن روسيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأسباب التي لا تدع مالكي ومديري موقع يوتيوب يسحبونه من روسيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:09+0000
2022-05-26T11:09+0000
روسيا
العالم
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وقد أوقفت شركات أمريكية وغربية كثيرة نشاطها في روسيا بإيعاز من حكومات بلدانها التي لجأت إلى استخدام "سلاح العقوبات" في محاولة لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي تهدد، في رأيها، نظام الحكم الذي يحيطه الغرب برعايته لمعاداته لروسيا.ولم يوقف موقع يوتيوب نشاطه في روسيا. وقالت المديرة العامة ليوتيوب، سيوزين فودجيتسكي، إن يوتيوب سيواصل عمله في روسيا لكي ينقل "أنباء مستقلة" في ظل الصراع الأوكراني إلى الروس.ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن مديرة يوتيوب لم تعلن الحقيقة بأكملها، مشيرة إلى وجود أسباب أخرى لم تعلنها مديرة يوتيوب وراء بقاء يوتيوب في روسيا.وأوضحت أثناء مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للسياسة الإعلامية أنهم (مالكو يوتيوب) يجنون في روسيا أرباحا كبيرة لا يمكن تحقيقها في أي بلد آخر، من خلال نشر إبداعات الروس.
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متحدثة الخارجية الروسية تشير إلى أسباب عدم رحيل "يوتيوب" عن روسيا

11:09 GMT 26.05.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأسباب التي لا تدع مالكي ومديري موقع يوتيوب يسحبونه من روسيا.
وقد أوقفت شركات أمريكية وغربية كثيرة نشاطها في روسيا بإيعاز من حكومات بلدانها التي لجأت إلى استخدام "سلاح العقوبات" في محاولة لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي تهدد، في رأيها، نظام الحكم الذي يحيطه الغرب برعايته لمعاداته لروسيا.
ولم يوقف موقع يوتيوب نشاطه في روسيا. وقالت المديرة العامة ليوتيوب، سيوزين فودجيتسكي، إن يوتيوب سيواصل عمله في روسيا لكي ينقل "أنباء مستقلة" في ظل الصراع الأوكراني إلى الروس.
ورأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن مديرة يوتيوب لم تعلن الحقيقة بأكملها، مشيرة إلى وجود أسباب أخرى لم تعلنها مديرة يوتيوب وراء بقاء يوتيوب في روسيا.
وأوضحت أثناء مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للسياسة الإعلامية أنهم (مالكو يوتيوب) يجنون في روسيا أرباحا كبيرة لا يمكن تحقيقها في أي بلد آخر، من خلال نشر إبداعات الروس.
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