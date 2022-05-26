https://arabic.sputniknews.com/20220526/مجلس-الأمن-الدولي-يمدد-حظر-الأسلحة-على-جنوب-السودان-1062747158.html
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بفارق ضئيل على تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان وحظر السفر والعقوبات الاقتصادية على أفراد لمدة عام. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T20:25+0000
2022-05-26T20:25+0000
2022-05-26T20:30+0000
أخبار جنوب السودان
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ولتمرير القرار من قبل المجلس المؤلف من 15 عضوا، ينبغي موافقة 9 أعضاء على الأقل وبدون استخدام أي عضو دائم لحق النقض.جاءت نتائج التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن عقوبات جنوب السودان 10-0، مع امتناع الصين وروسيا والهند وكينيا والجابون عن التصويت، بحسب "أسوشيتدبرس".وطالبت حكومة جنوب السودان مرارا برفع حظر الأسلحة، وعبرت الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت عن معارضته للعقوبات.ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، أوصت لجنة من الخبراء تراقب العقوبات ضد جنوب السودان بتمديد مجلس الأمن لحظر الأسلحة بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار المتواصلة"، وتصاعد العنف في مناطق البلاد.وقال الخبراء إن شراء الحكومة لنحو 25 ناقلة جنود مدرعة للشرطة كان انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.وشددت اللجنة على أن ظروف ملايين المدنيين "تزداد سوءا"، وقالت إن العنف والفيضانات والنزوح خلقت "مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد".ويمدد قرار حظر الأسلحة والعقوبات حتى 31 مايو/ أيار 2023، وتفويض لجنة الخبراء حتى 1 يوليو/ تموز 2023.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جنوب السودان
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
20:25 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 20:30 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بفارق ضئيل على تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان وحظر السفر والعقوبات الاقتصادية على أفراد لمدة عام.
ولتمرير القرار من قبل المجلس المؤلف من 15 عضوا، ينبغي موافقة 9 أعضاء على الأقل وبدون استخدام أي عضو دائم لحق النقض.
جاءت نتائج التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن عقوبات جنوب السودان 10-0، مع امتناع الصين وروسيا والهند وكينيا والجابون عن التصويت، بحسب "أسوشيتدبرس".
وطالبت حكومة جنوب السودان
مرارا برفع حظر الأسلحة، وعبرت الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت عن معارضته للعقوبات.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، أوصت لجنة من الخبراء تراقب العقوبات ضد جنوب السودان بتمديد مجلس الأمن لحظر الأسلحة بسبب "انتهاكات وقف إطلاق النار المتواصلة"، وتصاعد العنف في مناطق البلاد.
وقال الخبراء إن شراء الحكومة لنحو 25 ناقلة جنود مدرعة للشرطة كان انتهاكا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وشددت اللجنة على أن ظروف ملايين المدنيين "تزداد سوءا"، وقالت إن العنف والفيضانات والنزوح خلقت "مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي في معظم أنحاء البلاد".
ويمدد قرار حظر الأسلحة والعقوبات حتى 31 مايو/ أيار 2023، وتفويض لجنة الخبراء حتى 1 يوليو/ تموز 2023.