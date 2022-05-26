https://arabic.sputniknews.com/20220526/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-لتشديد-العقوبات-على-كوريا-الشمالية--1062710217.html
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T01:46+0000
2022-05-26T01:46+0000
2022-05-26T01:46+0000
كوريا الشمالية
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء: "من المتوقع التصويت غدا".من جانبها، بعثة الصين لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تعرف "أفضل طريقة" لخفض التصعيد مع كوريا الشمالية لكنها ترفض استخدامها.وقالت البعثة إن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لن يحل مشكلة كوريا الشمالية.وبالأمس، اختبرت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html
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كوريا الشمالية
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية
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يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية في ضوء إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ هذا العام.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء: "من المتوقع التصويت غدا".
من جانبها، بعثة الصين لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تعرف "أفضل طريقة" لخفض التصعيد مع كوريا الشمالية لكنها ترفض استخدامها.
وقالت البعثة إن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لن يحل مشكلة كوريا الشمالية.
وبالأمس، اختبرت كوريا الشمالية
ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.
وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.
وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.