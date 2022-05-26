https://arabic.sputniknews.com/20220526/مسؤول-السلطة-المحلية-يوضح-لماذا-فقدت-كييف-السيطرة-على-بحر-آزوف-إلى-الأبد-1062712069.html
مسؤول السلطة المحلية يوضح لماذا فقدت كييف السيطرة على بحر آزوف إلى الأبد
مسؤول السلطة المحلية يوضح لماذا فقدت كييف السيطرة على بحر آزوف إلى الأبد
أعلن مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا استحالة استعادة السلطات الأوكرانية السيطرة على بحر آزوف. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T06:12+0000
2022-05-26T06:12+0000
2022-05-26T06:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفق خارطة التقسيمات الإدارية لأراضي الاتحاد السوفيتي، أصبحت بعض الموانئ المطلة على بحر آزوف تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية، بينما ظلت الموانئ الأخرى خاضعة للإدارة الروسية. وعندما تم حل الاتحاد السوفيتي في عام 1991، احتفظت أوكرانيا المستقلة بجميع أراضي أوكرانيا السوفيتية السابقة والتي كانت أجزاء كبيرة منها تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي، فيما أقبل نظام الحكم الجديد في أوكرانيا على إنشاء منشآت عسكرية على شواطئ بحر آزوف توطئة لتسليمها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأحبطت روسيا هذه الخطة، إذ حررت قواتها المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى وقف اعتداءات قوات نظام كييف على السكان في جنوب شرق أوكرانيا، شواطئ بحر آزوف في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من التبعية لنظام كييف.وقال فلاديمير روغوف، أحد مسؤولي السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه في الحديث لـ"سبوتنيك":
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول السلطة المحلية يوضح لماذا فقدت كييف السيطرة على بحر آزوف إلى الأبد
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أعلن مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا استحالة استعادة السلطات الأوكرانية السيطرة على بحر آزوف.
ووفق خارطة التقسيمات الإدارية لأراضي الاتحاد السوفيتي، أصبحت بعض الموانئ المطلة على بحر آزوف تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية، بينما ظلت الموانئ الأخرى خاضعة للإدارة الروسية. وعندما تم حل الاتحاد السوفيتي في عام 1991، احتفظت أوكرانيا المستقلة بجميع أراضي أوكرانيا السوفيتية السابقة والتي كانت أجزاء كبيرة منها تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي، فيما أقبل نظام الحكم الجديد في أوكرانيا على إنشاء منشآت عسكرية على شواطئ بحر آزوف توطئة لتسليمها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال انضمام أوكرانيا إلى الحلف. وأحبطت روسيا هذه الخطة، إذ حررت قواتها المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى وقف اعتداءات قوات نظام كييف على السكان في جنوب شرق أوكرانيا، شواطئ بحر آزوف في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من التبعية لنظام كييف.
وقال
فلاديمير روغوف، أحد مسؤولي السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه في الحديث لـ"سبوتنيك":
فقدت أوكرانيا بحر آزوف إلى الأبد. ولن تكون الموانئ التابعة لمقاطعتي زابوروجيه وخيرسون أوكرانية. وكلي ثقة بأنه بعد إعادة انضمام إقليميْنا إلى روسيا سيستعيد بحر آزوف وضعه كبحر داخلي لروسيا.