https://arabic.sputniknews.com/20220526/مسؤول-سعودي-لا-يوجد-لقاء-قريب-بين-وزيري-خارجية-السعودية-وإيران-1062749605.html

مسؤول سعودي: لا يوجد لقاء قريب بين وزيري خارجية السعودية وإيران

مسؤول سعودي: لا يوجد لقاء قريب بين وزيري خارجية السعودية وإيران

قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية يوم الخميس إنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في المستقبل المنظور. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T22:41+0000

2022-05-26T22:41+0000

2022-05-26T22:47+0000

السعودية

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وقال المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع طهران لكن ذلك "ليس كافيا".وأضاف المسؤول "يجب على إيران بناء الثقة من أجل التعاون المستقبلي وهناك عدة قضايا يمكن مناقشتها مع طهران إذا كانت لديها الرغبة في تهدئة التوتر في المنطقة".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق يوم الخميس إنه قد يجتمع بنظيره السعودي قريبا في دولة ثالثة.والثلاثظهر الماضي، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اعتبر أن "هناك تقدما وصفه بأنه غير كاف في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران"، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كشف للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-عن-اجتماع-قريب-مع-نظيره-السعودي-في-دولة-ثالثة-1062718036.html

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