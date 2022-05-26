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https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصادر-انتشار-كتائب-مسلحة-داخل-عدة-مناطق-في-العاصمة-الليبية-وأمام-مقر-الحكومة-1062746902.html
مصادر: انتشار كتائب مسلحة داخل عدة مناطق في العاصمة الليبية وأمام مقر الحكومة
مصادر: انتشار كتائب مسلحة داخل عدة مناطق في العاصمة الليبية وأمام مقر الحكومة
أكدت مصادر ميدانية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الخميس، انتشار العديد من الكتائب المسلحة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس وأمام مقر الحكومة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T20:22+0000
2022-05-26T20:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأفاد المصادر لوكالة "سبوتنيك"، بأن طرابلس تشهد عمليات تحشيد لقوات بعتاد وأسلحة ثقيلة وخفيفة في ظل مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات العاصمة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.وأشارت المصادر إلى أن "قوات غنيوة الكلكي" على رأس المجموعات التي تقوم بالتحشيد منذ ساعات في العاصمة الليبية.وفي السياق، أوضح مراسلنا في ليبيا أن التحشيد الذي حدث في العاصمة من قوات قادمة من مدينة الزنتان التابعة لأسامة الجويلي الذي كان يرأس الاستخبارات العسكرية في طرابلس وتمت إقالته من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.وأوضح أن هذه القوات استقرت في مقر شركة التبغ الذي يستخدم كمقر عسكري من بعد ثورة الـ 17 من فبراير 2011.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/من-هو-الحاكم-الفعلي-في-ليبيا؟-1062407583.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

مصادر: انتشار كتائب مسلحة داخل عدة مناطق في العاصمة الليبية وأمام مقر الحكومة

20:22 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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أكدت مصادر ميدانية في العاصمة الليبية طرابلس، مساء اليوم الخميس، انتشار العديد من الكتائب المسلحة في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس وأمام مقر الحكومة.
وأفاد المصادر لوكالة "سبوتنيك"، بأن طرابلس تشهد عمليات تحشيد لقوات بعتاد وأسلحة ثقيلة وخفيفة في ظل مخاوف من اندلاع مواجهات بين قوات العاصمة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
وأشارت المصادر إلى أن "قوات غنيوة الكلكي" على رأس المجموعات التي تقوم بالتحشيد منذ ساعات في العاصمة الليبية.
وفي السياق، أوضح مراسلنا في ليبيا أن التحشيد الذي حدث في العاصمة من قوات قادمة من مدينة الزنتان التابعة لأسامة الجويلي الذي كان يرأس الاستخبارات العسكرية في طرابلس وتمت إقالته من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح أن هذه القوات استقرت في مقر شركة التبغ الذي يستخدم كمقر عسكري من بعد ثورة الـ 17 من فبراير 2011.
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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