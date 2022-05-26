https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصادر-لـسبوتنيك-سقوط-مسيرة-إسرائيلية-في-قضاء-بنت-جبيل-جنوبي-لبنان-1062743220.html
مصادر لـ"سبوتنيك": سقوط مسيرة إسرائيلية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
مصادر لـ"سبوتنيك": سقوط مسيرة إسرائيلية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، اليوم الخميس، بين بلدتي عيتا الشعب ورميش في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T17:48+0000
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وأكدت مصادر في تصريح لـ"سبوتنيك"، سقوط المسيّرة الإسرائيلية، في قضاء بنت جبيل.وتابعت المصادر أن "حزب الله بأكبر حالة استنفار وتأهب في موازاة المناورة الإسرائيلية المستمرة".وأضاف مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، أن "العدو يحاول استعادة الطائرة على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".بينما أفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن الطائرة المسيرة الإسرائيلية يبلغ طولها 3 أمتار، وهي تحت سيطرة الجيش، وتتعامل معها عناصر الإشارة.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل أسبوع، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي هدد لبنان، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان".وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".وشن الجيش الإسرائيلي، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفة صاروخية، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-تابعة-لـحزب-الله-تسللت-عبرت-الحدود-اللبنانية-1062328192.html
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مصادر لـ"سبوتنيك": سقوط مسيرة إسرائيلية في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
17:48 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 17:56 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، اليوم الخميس، بين بلدتي عيتا الشعب ورميش في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.
وأكدت مصادر في تصريح لـ"سبوتنيك"، سقوط المسيّرة الإسرائيلية، في قضاء بنت جبيل.
وتابعت المصادر أن "حزب الله بأكبر حالة استنفار وتأهب في موازاة المناورة الإسرائيلية المستمرة".
وأضاف مراسل قناة "المنار"
التابعة لحزب الله اللبناني، أن "العدو يحاول استعادة الطائرة على الرغم من سيطرة جنود الجيش اللبناني عليها".
بينما أفادت صحيفة "النهار"
اللبنانية بأن الطائرة المسيرة الإسرائيلية يبلغ طولها 3 أمتار، وهي تحت سيطرة الجيش، وتتعامل معها عناصر الإشارة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل أسبوع، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني بعد اجتيازها الأجواء من لبنان إلى إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي هدد لبنان
، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستعمل ضد أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية تهريب على الحدود مع لبنان".
وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل،
ما استدعى ردا بقصف منطقة الساحل جنوبي مدينة صور.
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية عن غانتس، قوله: "دولة إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية بتحمل المسؤولية عما يحدث على أراضيها"، مهددا بأنه "إذا استمر الإرهاب والعنف، سنعرف كيفية استخدام القوة اللازمة ضد الأهداف الصحيحة".
وشن الجيش الإسرائيلي، قصفا مدفعيا على مناطق في جنوب لبنان
ردا على إطلاق قذيفة صاروخية، وقال الجيش الإسرائيلي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت النار على أهداف في لبنان بعد سقوط قذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية.