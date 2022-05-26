https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-11-رضيعا-في-حريق-بمستشفى-في-السنغال-1062710595.html
مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
قال رئيس السنغال، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن أحد عشر طفلا حديث الولادة لقوا حتفهم في حريق في المستشفى في مدينة تيفاوان بغرب البلاد. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T00:14+0000
2022-05-26T00:14+0000
2022-05-26T00:27+0000
السنغال
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وقال الرئيس ماكي سال على تويتر: "لقد علمتُ للتو بألم وفزع عن وفاة 11 طفلا حديث الولادة في الحريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العام" في تيفاوان، دون تحديد سبب الحريق.
السنغال
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السنغال
مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
00:14 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 00:27 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس السنغال، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن أحد عشر طفلا حديث الولادة لقوا حتفهم في حريق في المستشفى في مدينة تيفاوان بغرب البلاد.
وقال الرئيس ماكي سال على تويتر: "لقد علمتُ للتو بألم وفزع عن وفاة 11 طفلا حديث الولادة في الحريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العام" في تيفاوان، دون تحديد سبب الحريق.