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https://arabic.sputniknews.com/20220526/مقتل-50-مدنيا-بهجوم-لمسلحين-شرقي-بوركينافاسو-1062739978.html
مقتل 50 مدنيا بهجوم لمسلحين شرقي بوركينافاسو
مقتل 50 مدنيا بهجوم لمسلحين شرقي بوركينافاسو
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم الخميس، أن مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لجماعات متطرفة قتلوا نحو 50 مدنيا. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:40+0000
2022-05-26T16:40+0000
بوركينا فاسو
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وقال حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبرت ياموجو، في بيان، إن المدنيين من مادجوري لقوا حتفهم يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الفرار من حصار المسلحين.وأشار المسؤول إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية، بحسب "فرانس برس".وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات تنفذها حركات مسلحة، بعضها تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وأودت هذه الهجمات بحياة أكثر من ألفي قتيل، وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح، بحسب تقارير صحفية.وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، أكد أن التوصل لحل للأزمة الأمنية أولوية بالنسبة له.وأطاح كابوري بحكم الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير/ كانون الثاني، متهما إياه بعدم بذل جهود جادة لمواجهة عنف المتطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/مقتل-5-جنود-وتحييد-أكثر-من-30-إرهابيا-خلال-هجوم-على-قاعدة-عسكرية-شمالي-بوركينا-فاسو---1062514557.html
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بوركينا فاسو

مقتل 50 مدنيا بهجوم لمسلحين شرقي بوركينافاسو

16:40 GMT 26.05.2022
© REUTERS / Vincent Badoجيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022
جيش بوركينا فاسو ينتشر في شوارع المدن، بعد إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© REUTERS / Vincent Bado
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أعلنت السلطات في بوركينافاسو، اليوم الخميس، أن مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون لجماعات متطرفة قتلوا نحو 50 مدنيا.
وقال حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبرت ياموجو، في بيان، إن المدنيين من مادجوري لقوا حتفهم يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الفرار من حصار المسلحين.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
مقتل 5 جنود وتحييد أكثر من 30 إرهابيا خلال هجوم على قاعدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو
21 مايو, 14:36 GMT
وأشار المسؤول إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية، بحسب "فرانس برس".
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات تنفذها حركات مسلحة، بعضها تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وأودت هذه الهجمات بحياة أكثر من ألفي قتيل، وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح، بحسب تقارير صحفية.
وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، أكد أن التوصل لحل للأزمة الأمنية أولوية بالنسبة له.
وأطاح كابوري بحكم الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري في 24 يناير/ كانون الثاني، متهما إياه بعدم بذل جهود جادة لمواجهة عنف المتطرفين.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:27 GMT
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